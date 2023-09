Cristiano Malgioglio, l’appello senza filtri: “Cerco disperatamente un…”

Nelle ultime ore Cristiano Malgioglio è al centro dell’attenzione per via di un appello fatto sui social. Non è passato inosservato per via delle parole utilizzate

Cristiano Malgioglio ha un a carriera artistica degna di rispetto, in quanto è richiesto in tantissime trasmissioni televisive. Maria De Filippi spesso lo invita ad Amici come ospite e giudice e Carlo Conti non può fare a meno del suo talento canoro a Tale e quale Show.

Ha esordito nel 1972 con il testo Amo scritto per Donatella Moretti e a seguire Chi (Mi darà) per Iva Zanicchi. In un secondo momento, all’apice del successo, si è dedicato all’attività di cantante.

Le sue canzoni più celebri sono Sucu sucu, Notte perfetta, Mi sono innamorato di tuo marito, Danzando danzando, Dolce Amaro, Tutti Me Miran. Ora è tornato a far parlare di se grazie al singolo Vita porno, disponibile dal 1° settembre 2023 sulle piattaforme digitali, realizzato con il cantautore Bungaro e compositore Niccolò Agliardi.

Il brano racconta di una storia d’amore vissuta puntando più sull’apparenza che sull’essere. Il tutto affrontato in chiave ironica, proprio come l’insolito annuncio fatto su Instagram. Qualcuno ha pensato inevitabilmente a una sua collega.

L’appello di Cristiano Malgioglio

Essendo un personaggi pubblico di spicco, Cristiano Malgioglio tende sempre ad aggiornare le pagine social per mantenere un contatto con chi lo segue dall’inizio della sua carriera. Non mostra solo la vita professionale e privata, ma anche attimi di ironia. In questo modo strappa un sorriso ai follower e non.

Di recente, per esempio, ha fatto un appello insolito. Molti hanno subito pensato a una cantante, considerata da lui una delle migliori del mondo della musica italiana. E’ stata maestra di canto di Amici di Maria De Filippi, nonché vincitrice di un’edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Probabilmente la rivedremo nel piccolo schermo in Rai a The Voice in qualità di giudice. Lei non è altro che Arisa.

“Sono alla disperata ricerca di un marito”

“Sono alla disperata ricerca di un marito, età compresa dai 48 ai 49 anni. Piacente, un po’ ricco, belloccio a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo. Che abbia voglia di svegliarsi accanto a una diva, indiscussa, solare, gioiosa, smaniosa…simpatica, perfetta, un po’ rompi…Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi d’umore. Vietato russare. Esclusi perditempo. Ps: niente fedeltà…da parte mia si intende. Grazie”, ecco cosa ha riportato per iscritto nella didascalia del post.

Molti hanno subito pensato ad Arisa, la quale qualche giorno fa ha fatto una simile richiesta: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo a da matti l’organo sessuale femminile…deve avere voglia di svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita felice, in completa armonia con Arisa…fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con buona fede”.