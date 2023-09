Salvo Sottile, la toccante dedica sul web: “Grandissima ansia…” | Lacrime a fiumi

Lacrime a fiumi per Salvo Sottile, il quale fa commuovere tutti i fan con quella toccante dedica rilasciata sul web. Vive una grandissima ansia e non sa come fare per riuscire a liberarsene. Il conduttore è a pezzi.

Salvo Sottile e quella toccante e commovente dedica sul web che fa scorrere lacrime a fiumi a chiunque si appresti a leggere le sue parole. Avverte una grandissima ansia per tutta questa storia e rimangono tutti spiazzati, in quanto il conduttore appare talmente tanto sicuro in televisione, che nessuno poteva immaginare che nella realtà provasse così tanti sentimenti contrastanti.

Sta vivendo sicuramente momenti molto tristi il povero Salvo, il quale non solo si è trovato di punto e bianco senza lavoro, ma adesso anche questo. In molti si chiedono se e quando riuscirà a superare tutto questo. A volte la vita veramente può riservare insolite “sorprese”.

Commozione generale per Salvo Sottile

Salvo Sottile di cambiamenti nella sua vita ne ha fatti molti, non solo lavorativamente parlando, ma anche a livello privato. In una passata intervista ha infatti dichiarato di come ha dovuto perdere peso per necessità, per scongiurare un secondo infarto. È passato da 108 Kg a 81 Kg e adesso prosegue con la sua vita sana, fatta di buona alimentazione e di una corretta attività sportiva.

A prescindere da tutto quello che ha subito nel lavoro, come ha raccontato più volte in diverse interviste, dopo aver perso la conduzione de, I Fatti Vostri, pare che per lui prossimamente potrebbe aprirsi uno spiraglio su Rai 3, con un programma che si occupa di inchieste, una specie di ritorno alle origini se vogliamo dirla tutta. Al posto di Sottile al noto programma di Rai 1, ci sarà Tiberio Timperi il quale affiancherà la brava Anna Falchi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sottile Real Salvo (@salvosottile_)

Non solo cuore di mamma…ma anche di papà!

Salvo Sottile ha pubblicato una toccante dedica social che ha fatto commuovere tutti i suoi follower. Il figlio Giuseppe, nel suo diciottesimo compleanno ha ricevuto degli auguri molto speciali da parte di suo padre, il quale nonostante ami molto la sua privacy, questa volta ha voluto sbilanciarsi pubblicamente con tenere parole.

Ecco quali sono state le dolci parole che accompagnano quello scatto che li ritrae insieme, i due infatti, si assomigliano molto: “Mi sembra ieri che sei venuto al mondo – scrive emozionato nel post – Ricordo ogni particolare, la notte in clinica, l’ansia perché tardavi a nascere e poi finalmente tu, la vita, i tuoi occhi semichiusi, il mio cuore fermo un tempo infinito (fino ai tuoi primi respiri), i miei pianti a dirotto mentre ti stringevo al petto e non sapevo perché, forse perché non ero stato mai così felice…”.