Bianca Berlinguer, spunta il rammarico dopo l’addio: “Non ho potuto…”

Spunta il rammarico dopo l’addio di Bianca Berlinguer, non ha potuto e tutti non capiscono cosa provi realmente la conduttrice. Sono tutti preoccupati per lei, il cambiamento nella sua vita è stato sicuramente enorme.

Bianca Berlinguer, spunta il rammarico dopo l’addio e tutti sospettano che la conduttrice abbia fatto “il passo più lungo della gamba”. Lei non ha potuto, forse non se l’è sentita, ma in tanto la sua vita da adesso in poi sarà molto diversa.

Chissà a cosa si riferisce la Berlinguer con queste parole? In molti sospettano che possa essersi pentita di quella scelta presa che ha stravolto la sua routine dopo tanti anni? Sta di fatto che i fan hanno paura che la conduttrice possa cambiare idea nuovamente. Cosa deciderà di fare l’ex giornalista della Rai?

Il rammarico di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer come sapete bene, è passata dopo tanti anni di servizio alla Rai, dalla concorrenza, cioè in Mediaset, con il suo nuovo programma. In molti hanno notato come la scelta del nome dello show della Berlinguer, sia molto simile alla manovra di Antonella Clerici, quando è tornata alla conduzione del suo programma di cucina. Se lei optò per “E’ sempre Mezzogiorno“, la Berlinguer ha fatto sapere che sarà alla conduzione di “E’ sempre Bianca“.

Alcuni esperti di tv hanno così commentato questa sua scelta: “Quello che si mormorava è che la giornalista avrebbe tenuto il suo nome nel titolo, proprio come ai tempi di Carta Bianca, e così sarà. La scelta di È Sempre Bianca vuole chiaramente indicare una continuità col passato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Berlinguer (@bianca.berlinguer)

Loro non ha potuto “portarli con sé”

Bianca Berlinguer il 5 settembre su Rete 4 approderà per la prima volta in Mediaset, con il suo nuovo programma, È sempre Bianca. La conduttrice ha confessato qual è stato il suo unico rimpianto dopo l’addio dalla Rai: “Non aver potuto portare con me la mia storica truccatrice in Rai e amica, Patrizia Mantuano, assieme al mio parrucchiere, Luca Panella, è un grande rammarico”.

In merito al suo staff storico invece ci sono grandi notizie, in quanto: “Confermo: Mauro Corona c’è e ci sarà sempre. Saranno con noi anche il professor Orsini e tanti altri commentatori che avevamo già su Rai3”. Quindi “trucco e parrucco” a parte, alla Berlinguer sembrerà di non essersene mai andata via…o si? Per capirlo bisognerà attendere i dati di ascolto dopo l’avvio dello show. Siamo curiosi, voi lo guarderete È sempre Bianca?