Giulia Salemi, come si è conciata per il Red Carpet: a Venezia brillava solo lei

Giulia Salemi ha incantato tutti con la sua bellezza stratosferica. Ecco come si è mostrata davanti alle telecamere del red Carpet di Venezia

Giulia Salemi è uno dei volti emergenti del mondo dello spettacolo italiano. Tutti sono concordi nel dire che sia riuscita nel corso del tempo a costruire una carriera nel piccolo schermo puntando sia sulla personalità carismatica che fascino indiscusso. Gli italiani hanno avuto modo di conoscerla quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip (l’edizione vinta da Tommaso Zorzi).

Alfonso Signorini le ha dato la possibilità di mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia e così facendo non solo ha ottenuto la popolarità, ma anche l’amore. Infatti ha conosciuto Pierpaolo Pretelli che in quel periodo era invaghito di Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima ha abbandonato il reality e le cose tra i due giovani sono cambiate.

Sono trascorsi degli anni da quell’avventura televisiva e ancora oggi sono innamoratissimi. Hanno vissuto un periodo di crisi, però per fortuna c’è stato un chiarimento. A Verissimo entrambi hanno dichiarato a Silvia Toffanin di avere in mente la convivenza, risolvendo così il problema della distanza geografica.

Nell’ultima edizione del reality lei era la portavoce del popolo del web mentre lui ha condotto Gf Vip Party con Soleil Sorge. Nella prossima probabilmente non ci saranno, ma in compenso in questi giorni hanno ammaliato tutti sul Red Carpet della Mostra Cinematografica di Venezia. Ecco cosa ha indossato per l’importante evento.

Giulia Salemi sul Red Carpet

“Negli ultimi mesi io e il mio team con le ragazze di @ateliereme abbiamo lavorato alla realizzazione di questo look, creato ad hoc per questa occasione speciale. Sono davvero felicissima del risultato finale perché è esattamente come lo sognavamo. Grazie anche a voi per il supporto e l’amore costante che mi date”, ecco cosa ha riportato nel post di Instagram.

Nonostante i vari commenti e like, i fan si sono soffermati sul vestito. Stavolta ha davvero superato se stessa e il merito è della collaborazione con il noto atelier di moda.

“Here we go again”

Gli utenti social sono rimasti a bocca aperta per l’abito sfoggiato da Giulia. Ne ha scelto uno con paillette e un soprabito bianco tale da ricordare una nuvola. Per i capelli ha optato per un effetto bagnato. Gli accessori le hanno dato un ulteriore tocco che la rendono unica.

Nel post ha inserito anche degli scatti con Pierpaolo, quindi inevitabili sono stati i commenti sulla loro bellezza a dir poco indescrivibile. I due sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano, dunque non c’è da stupirsi di un simile risultato.