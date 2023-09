Cristiano Malgioglio, dopo l’annuncio arriva la proposta: “Sono tutto tuo” | E’ un attore famosissimo

Cristiano Malgioglio, posta un annuncio social molto intrigante e nel giro di poco ottiene una proposta ancora più interessante. Un attore famosissimo si offre a lui, i fan sono rimasti senza fiato.

Dopo l’annuncio social di Cristiano Malgioglio, arriva una risposta con proposta, dove un famoso attore si vuole concedere a lui immediatamente. Sono rimasti tutti senza parole, anche perché, che a rispondere potesse essere proprio lui, nessuno se lo sarebbe mai immaginato.

Sui social è esploso il caos dopo questa storia, tutti vogliono sapere se Cristiano accetterà la proposta e soprattutto come si evolverà la situazione. Meno male che le temperature estive un po’ si sono abbassate, se no questa storia avrebbe di nuovo infiammato le abitazioni dei lettori. Cerchiamo di capire chi ha fatto questa intrigante dichiarazione.

Se Cristiano Malgioglio chiede…il famoso attore risponde

Abbiate ancora un attimo di pazienza e capirete meglio di cosa stiamo parlando. Adesso vi racconteremo di un fatto che apparentemente non ha nulla a che fare con il nostro argomento chiave, ma abbiate fiducia in noi e capirete tutto quanto molto presto. Mi raccomando non ci abbandonate prima di aver letto tutto l’articolo fino alla fine, promesso?

Benissimo! Allora qualche giorno fa, la cantante Arisa aveva scioccato tutti con quella dichiarazione social, nella quale si mostrava nuda, come “mamma l’ha fatta” e incorporava all’immagine una didascalia molto esplicita, la quale recitava: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio…”. Con un monologo molto corposo, la cantante indicava le caratteristiche che il suo futuro uomo ideale avrebbe dovuto avere per poter vivere per sempre “felici e contenti”.

E quindi chiederete voi, cosa c’entra Arisa con Malgioglio? Lo capirete nel prossimo paragrafo.

Ha trovato finalmente l’amore?

Cristiano Malgioglio, in maniera molto ironica ha copiato e forse anche un po’ sbeffeggiato, la collega Arisa, pubblicando un post social, molto simile a quello della cantante. Così, con una simpatica foto, Cristiano ha scritto questo annuncio: “Sono alla disperata ricerca di un marito di età compresa dai 48 ai 49 anni. Piacente un po’ ricco, belloccio a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo. Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di un DIVA, indiscussa, solare, gioiosa smaniosa, simpatica, perfetta e un po’ rompi… Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi di umore. Vietato russare. Esclusi perditempo. Ps. Niente fedeltà… Da parte mia di intende. Grazie”.

Ovviamente il post ha immediatamente suscitato una miriade di like e commenti altrettanto ironici. Ma la risposta che i follower hanno amato è sicuramente stata quella del famosissimo attore e regista, Leonardo Pieraccioni, il quale si è reso prontamente disponibile ad accontentare l’amico.

“Fammi uno sgondo sull’edà e sono tutto duo!”, ha commentato l’attore toscano, imitando il simpatico accento del paroliere dal ciuffo multicolor. Chissà se Malgioglio accetterà la proposta di Pieraccioni?