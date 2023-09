Ilaria D’Amico, dalle nozze alla stoccata tremenda: “Senza pudore…”

Ilaria D’Amico, dalle nozze alla stoccata tremenda, è senza pudore e i follower restano scioccati dalle sue dichiarazioni, in quanto non pensavano potesse capitare una cosa del genere, proprio a lei poi.

Neanche il tempo di rallegrarsi per le nozze che Ilaria D’Amico riceve una stoccata tremenda. È senza pudore e in molti lo dichiarano, non pensano sia corretto quello che è successo, a volte il mondo può essere crudele e non importa se sei ricco o meno.

Alla fine, non importa quante rassicurazioni una persona possa ricevere ad un determinato proposito, ma alla fine dei conti se non c’è una dichiarazione scritta e firmata, si corre il rischio che tutto cambi dall’oggi al domani. Per questo Ilaria è estremamente delusa da tutto questo. Non credereste mai a quello che è successo.

Ilaria D’Amico è passata dalle nozze a quel duro colpo che l’ha segnata

Generalmente si dice: “raccontami prima la notizia brutta e poi quella bella”. Noi invece vogliamo andare contro corrente e vogliamo iniziare dall’aneddoto positivo, almeno potete vivere qualche secondo di idillio, prima di finire nel tragico con la seconda parte del nostro articolo. Dunque, Ilaria D’Amico come saprete ormai bene, è legata sentimentalmente all’ex portiere Gigi Buffon, dal 2013, con il quale ha avuto il suo secondo figlio (il primo l’ha avuto dal suo ex compagno).

A prescindere da tutti gli scandali che la loro storia ha suscitato, i due hanno sempre proseguito dritto senza mai voltarsi indietro, vivendosi la loro storia d’amore come meglio credevano. Dopo tanti anni, finalmente arriva la bella notizia che tutti aspettavano di sentire. La D’Amico e Buffon si sposano, l’hanno reso noto da poche ore. Ecco che cosa ha dichiarato Ilaria:

“…a gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione… finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili…Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese… scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore…”.

È addio alla Rai?

Dopo avervi addolcito la pillola, procediamo con l’altra parte del nostro articolo. Come dicevamo, Ilaria D’Amico è passata dalla gioia della proposta di nozze fatta dal suo Gigi, alla stoccata tremenda. In pratica, la conduttrice non ha digerito per niente il modo in cui è stata trattata dopo tanti anni di duro lavoro. Il suo programma, Che c’è di nuovo è stato chiuso con anticipo e lei c’è rimasta molto male:

“…Tutti dicono di non andare mai in Rai quando un governo è traballante ma mai avrei pensato di ritrovarmi ad essere Paperino, specie dopo tutte le rassicurazioni avute…Improvvisamente, eravamo vissuti come intrusi, senza il minimo pudore o rispetto per me come professionista…Ci dicono ‘abbiamo ricevuto pressioni, dobbiamo chiudere’. Attenzione, se avessi fatto il 9% di share non lo avrebbero chiuso mai, lo so. Serviva tempo…Sono veramente scioccata per come sono stata trattata: mi sono sentita in trappola…”.

Infine la D’Amico ha dichiarato in merito al suo futuro: “Non penso che la Rai sia il posto giusto in questo momento e, lo ripeto, non è un tema di governi. Ma le logiche delle poltrone non voglio siano le mie. Fare accordi di buon senso e non vederli mantenere è stato allucinante. Per fortuna in tutto questo anno orribile ho avuto sempre Gigi al mio fianco. È meraviglioso sapere che anche nella tempesta hai sempre un sostegno, un approdo sicuro. Arrivo da lui e si placa tutto”.