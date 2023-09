Anna Pettinelli, frecciatina velenosa alla collega: “Ti è partita la brocca…”

Anna Pettinelli ha commentato il post di Instagram di una sua collega. Le parole utilizzate non sono passate inosservate

Tutti sono concordi nel dire che Anna Pettinelli sia una delle donne più complete dal punto di vista professionale del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è senza dubbio dell’indiscusso talento che ha sempre caratterizzato il suo operato. Nel piccolo schermo si è messa in gioco negli ultimi anni con l’ex compagno a Temptation Island Vip e successivamente ad Amici come maestra di canto.

Nell’ultima edizione è stata sostituita da Arisa, ma spesso è tornata nello studio in qualità di giudice di alcune sfide. In tanti ricordano sicuramente dei suoi battibecchi con Rudy Zerbi per via di pareri diversi sulle doti canore dei ragazzi.

A prescindere da questo piccolo dettaglio, i loro rapporti non sono mai degenerati. Anzi i battibecchi hanno divertito il pubblico che non smette mai di seguire le dinamiche della scuola più famosa della Mediaset.

Stavolta si è resa protagonista di una vicenda con un volto di spicco del programma di Maria De Filippi. Ha lasciato un segno tale da catturare l’attenzione di vari utenti social. Ecco di chi si tratta.

La frecciatina di Anna Pettinelli

La maestra di danza da anni è parte integrante del team di Amici ed è nota per avere il pugno duro con gli allievi. Per questo motivo ha sempre discusso con gli altri maestri, perfino con la De Filippi. Tuttavia in qualche occasione è emerso il suo lato tenero e materno nella sala prove. Ha un passato da ballerina degno di tutto rispetto, ragion per cui è stata fortemente voluta nel talent show.

La persona in questione non è altro che Alessandra Celentano. In queste ore si è mostrata in un modo alquanto originale, ma al punto tale da ricevere tantissimi commenti da fan e qualche collega. Anna Pettinelli non ha resistito…e non solo.

Il selfie della maestra di danza

“Metamorfosi in corso: dicono che sto cambiando in meglio, mi sto trasformando. Trattasi della mosca Celentano, particolare specie di insetto alato il cui ronzio rumoroso può risultare fastidioso e irritante”, ecco cosa ha riportato per iscritto nella didascalia del post pubblicato di recente su Instagram. La Celentano si è fatta un selfie e non ha esitato a condividerlo.

Quello della Pettinelli non è passato inosservato: “Amica mia, ti è partita la brocca?”. Ovviamente il tutto è avvenuto con un tono scherzoso. Anche Raimondo Todaro ha voluto esprimere un suo parere, confermando ancora una volta la sua ironia con “Il mondo dell’ottica sa“. Così facendo ha dimostrato che, nonostante le varie liti per opinioni diverse sugli allievi, non ha alcun rancore per l’ormai ex collega poiché pare che nella prossima edizione non ci sarà.