Nuovo look per Ilary Blasi: via il biondo e sì alla nuova tendenza dell’autunno

La splendida conduttrice Ilary Blasi ha incantato tutti con il suo nuovo look. Ecco come si è mostrata sui social lasciando letteralmente a bocca aperta

Ilary Blasi finalmente ha riacquistato il sorriso accanto all’imprenditore Bastian Muller. Dopo otto mesi di relazione, il loro amore si è fortificato al punto tale che l’uomo ha ottenuto un posto importante nella vita della conduttrice. Lui fa il pendolare tra Francoforte e Roma, dato che il lavoro lo costringe a stare lontano dalla fidanzata. Tutto sommato non le fa mancare nulla.

D’altra parte per amore Ilary Blasi ha una nuova carica che la invoglia a preparare la valigia e partire per raggiungere l’amato. Infatti in questi mesi si è recata in America, Asia e vari stati dell’Europa. Nel frattempo sta portando avanti la battaglia legale con Francesco Totti per via del patrimonio familiare e l’affidamento dei figli.

Tutti sanno che prima di Bastian, la conduttrice è stata al centro del gossip per la separazione e i flirt con un attore e un personal trainer. Notizie che sono subito finite nel dimenticatoio, dal momento che non è emerso nessun particolare utile per dare credito a ciò.

Per fortuna il dolore provocato dall’addio all’ormai ex marito si è affievolito, dunque la Blasi è pronta a voltare pagina e si sa…le donne quando vogliono stravolgere la propria vita partono sempre dal look. In questi giorni si è affidata a un salone di bellezza e il risultato ha incantato tutti.

Ilary Blasi cambia look, ecco il risultato

Per quanto riguarda il lavoro, non è chiaro se tornerà nel piccolo schermo. Ha condotto l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ottenendo sia dei consensi che dei dissensi. A prescindere da tutto la Mediaset pare che voglia ancora puntare sulla sua professionalità.

Se tornerà davanti alle telecamere la vedremo con un nuovo look. Ha messo da parte il biondo che da anni caratterizza la sua immagine per puntare su un’altra tonalità. Qualcuno dice che sia ringiovanita di ben 10 anni.

“Una tonalità di tendenza”

“Oggi cambio look! Toffee Blonde! Per la nostra Ilary Blasi venuta a Solidan Eur Salon! Via il biondo e si sceglie per l’autunno una tonalità di tendenza: il toffee!!!”, ecco cosa si può leggere nella didascalia del post pubblicato nella pagina social del salone di bellezza.

Si vede nel video Ilary Blasi con il nuovo look a dir poco stupendo secondo il parere della massa. Sicuramente Bastian gradirà la scelta di una tonalità caramellata che valorizza le schiariture con la luce del sole. Basta pensare che anche Kate Middleton l’abbia chiesta al suo fidato hairstylist.