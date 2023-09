Stefano De Martino, la sorella senza pietà: ora sì che ha umiliato Belen

Stefano De Martino, la sua adorata sorella spietatissima nei confronti di Belen. Il gesto spiazzante.

Pare che sia finita ancora una volta la favola d’amore tra il bravissimo showman campano e la sua Belen. Dopo che la showgirl argentina, considerata da tempo e pure a buona ragione, una vera e propria diva nel nostro Paese, che ha annunciato di ver concluso il suo rapporto lavorativo con le Reti Mediaset, dove ha operato per anni, hanno iniziato a farsi sempre più vive le voci di una nuova crisi con il marito.

Infatti Stefano oggi sulla carta è ancora tale per lei, visto che i due non hanno mai iniziato le pratiche né di divorzio né di separazione. All’inizio la loro relazione da coniugi è durata poco, anche se suggellata dalla nascita di Santiago. Ci hanno provato altre volte a ricucire la loro unione ma senza alcun successo.

È stato solo nella tarda primavera del 2022 e soprattutto nell’estate successiva, che i due hanno dimostrato di esser e pronti a ricominciare. Grandissima la gioia dei loro fan nel vedere trionfare di nuovo il loro amore. Stefano e Belen parevano uniti, complici e innamorati, oltre che vincenti nelle rispettive professioni. Ora però l’idillio si è di nuovo concluso e lei è stata beccata dai paparazzi di Chi in dolce compagnia.

Stefano De Martino e i primi segnali dell’addio a Belen

Il fortunato è un imprenditore che opera nel complesso mondo dei motori. Si tratta di Elio Lorenzoni. Tuttavia già da settimane molti hanno notato, osservando con attenzione le fotografie di Stefano sui Social, che lui aveva già tolto la fede e che erano fortemente diminuiti gli scatti che lo ritraevano insieme a Belen.

Durante la presentazione dei palinsesti Rai, il ballerino e showman è stato visto vicino ad Alessia Marcuzzi, che opera da circa un anno e con successo in Rai dopo una lunga carriera in Mediaset. Ancora una voltala conduttrice romana ha smentito di avere una relazione con lui e di recente è stata pizzicata in vacanza insieme al suo ex marito.

Adelaide De Martino e lo spiazzante gesto nei confronti della cognata

Stefano invece sta trascorrendo alcuni giorni lontano dall’Italia insieme all’adorato figlio Santiago. Tuttavia ora che è ormai chiaro che sia finita con Belen, la sorella Adelaide, a cui lui è legatissimo, ha compiuto un gesto plateale, che ha fatto intendere tutto il suo dissenso nei confronti dell’ormai ex cognata.

Non per nulla non ha solo rimosso la Rodriguez dai Social, ma ha pure cancellato le fotografie che la ritraevano in sua compagnia. Del resto Adelaide saprà quanto sia grande il dolore che prova il fratello per la nuova delusione. Non per nulla Deianira Marzano ha sentenziato che lui si sarebbe sentito tradito sia da Belen che dalla sua famiglia. In particolare, come sussurrano alcuni utenti, dalla cognata Cecilia.