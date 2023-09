“E se sposassi lei?”: Arisa dopo la richiesta di matrimonio si fa vedere insieme a lei

Arisa, dopo l’annuncio fatto di recente sui social, si è mostrata accanto a un’artista. Sarà lei la fortunata? Andiamo a scoprirlo

Arisa è sicuramente una delle cantanti più amate del mondo della musica italiana e il merito è senza dubbio della sua indiscussa bravura. Non a caso Cristiano Malgioglio ha dichiarato di considerarla una delle migliori per il timbro di voce a dir poco sorprendente. Tutto ha avuto inizio con Sincerità nella categoria Nuove proposte del 59° Festival di Sanremo.

Malamorenò, Controvento, Guardando il cielo, Mi sento bene, Potevi fare di più, Ho perso il mio amore, Ho cambiato i piani e tante altre canzoni le hanno dato il successo pienamente meritato. Allo stesso tempo si è messa alla prova in altre attività professionali nel piccolo schermo.

Ha vinto un’edizione di Ballando con le Stelle con il ballerino Vito Coppola, è stata maestra di canto ad Amici e probabilmente la rivedremo a The Voice nel ruolo di giudice.

In questi giorni ha fatto discutere il suo annuncio sui social con una serie di scatti bollenti che hanno mandato in tilt i fan. Sembra che qualcuno potrebbe aver fatto breccia nel suo cuore, ma non ha delle caratteristiche richieste.

Arisa esce allo scoperto con lei

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficiente a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore, ma tutto risolvibile con un abbraccio e con una buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia, no perditempo”.

Dopo quest’annuncio si è fatta avanti la cantante Madame, la quale le ha proposto una buona cena a lume di candela. In effetti in tanti hanno pensato subito a lei, ma le cose non stanno proprio così. Ecco con chi Arisa si è mostrata sui social.

La giovane proveniente da X Factor

Arisa è in compagnia di una giovane artista. Lei è la musicista Nikol Palascheva (in arte Nika Paris), nata il 20 aprile 2005 a Sofia (Bulgaria). E’ arrivata in Italia quando era ancora minorenne con il desiderio di sfondare nel mondo della musica. Ha partecipato a un’edizione di X Factor fino a cantare al Live nel Roster di Mika. Quest’ultimo aveva già individuato in lei un grande potenziale nel programma televisivo, dunque non ha esitato a darle modo di spiccare.

Nei commenti del post c’è chi sostiene che potrebbero essere una bella coppia e chi invece la pensa diversamente. A prescindere da tutto i follower le augurano di trovare la serenità con o senza un/una partner accanto.