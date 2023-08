Uomini e Donne, spunta un indiscrezione clamorosa sul nuovo tronista: lo conoscete tutti | Ecco di chi si tratta

A settembre sul trono di Uomini e Donne ci sarà lui, ex volto del programma televisivo amatissimo dai telespettatori. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Come ogni anno, Uomini e Donne tornerà a settembre per la gioia di coloro che amano seguire le vicende sentimentali dei partecipanti. Purtroppo nelle ultime ore Federico Nicotera e Carola Carpanelli hanno ufficializzato la fine della loro storia senza spiegare le reali cause. Lavinia Mauro e Alessio Corvino, invece, stanno vivendo la loro love story.

Nicole Bastianelli ha lasciato Carlo Alberto Mancini dopo pochi giorni dalla scelta ammettendo di pensare ancora all’altro, ovvero Andrea Foriglio. Quest’ultimo non le ha dato un margine di possibilità attraverso un video condiviso su Instagram. Sulla vicenda si è espressa anche Roberta Di Padua, dato che ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Sul web in tanti stanno facendo i nomi di Carlo e Andrea con la speranza di vederli seduti sul trono. Ricorderebbero senza dubbio il trono di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi (entrambi dichiarati per Sara Affi Fella, uno scelto e l’altro no). Se così fosse ne vedremo sicuramente delle belle.

Nel frattempo qualcuno ha già individuato un possibile tronista per via di alcuni dettagli che non sono passati inosservati sul suo profilo Instagram. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Nuovo tronista di UeD, lo conoscete tutti

Il ragazzo in questione ha partecipato a una delle precedenti edizioni per corteggiare la tronista nota per essere la sorella di una famosa influencer. E’ stato scelto, ma dopo due settimane ha riferito che la relazione non è mai decollata per degli atteggiamenti ambigui di lei. Dopo un po’ lei è volata a Ibiza e nel gruppo c’era una persona con la quale aveva un’amicizia speciale. La faccenda, però, è finita nel dimenticatoio.

Nell’ultima edizione è stato contattato dalla redazione per volontà della tronista. Quest’ultima ha ammesso di essere stato attratta da lui seguendo il precedente percorso da casa. Nonostante sia arrivato fino alla fine, stavolta non c’è stato il lieto fine perché il rivale ha avuto la meglio. Lui non è altro che Alessio Campoli.

Il dettaglio che non è passato inosservato

Qualche follower di Alessio ha notato che negli ultimi mesi ha avuto un radicale cambiamento dal punto di vista estetico. Dietro tanta dedizione per l’attività sportiva e la sana alimentazione potrebbe esserci una valida spiegazione: la preparazione per il trono di settembre.

Ovviamente si tratta di una semplice supposizione. Se fosse vera la notizia, i telespettatori farebbero i salti di gioia. D’altronde ha lasciato un bel ricordo, soprattutto quando Lavinia Mauro ha scelto l’altro. Nonostante ciò le ha augurato il meglio dopo aver ballato per l’ultima volta davanti a tutti i presenti.