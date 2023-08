Maria Teresa Ruta, stoccata tremenda contro di lui: “…un cascamorto” | Parole tremende

Maria Teresa Ruta e la stoccata tremenda proprio contro di lui, si è scoperto che è stato un cascamorto. Sono parole tremende quelle rilasciate dalla conduttrice, la quale prova ancora molto risentimento verso di lui.

Il tempo passa, ma il risentimento di Maria Teresa Ruta è ancora radicato in lei, è stato un cascamorto. E con parole tremende, la giornalista italiana lancia una stoccata al vetriolo al noto personaggio. In realtà molte persone avrebbero reagito esattamente come lei, probabilmente, quello che ha scoperto è stato devastante.

La grinta di Maria Teresa Ruta la conosciamo ormai tutti, non solo nella sua carriera lavorativa, ma anche nel suo privato. Mamma di Guenda e Gian Amedeo Goria e moglie di Roberto Zappulla, la giornalista cerca sempre di stare molto vicina alla sua famiglia. Nonostante tutto, questa parentesi della sua vita, ancora le crea qualche problema di rancore. Stiamo parlando proprio di lui, avete capito bene.

La confessione al veleno di Maria Teresa Ruta

Oltre alla confessione da poco rilasciata di cui vi parleremo a breve, c’è anche un’altra questione che ha fatto andare Maria Teresa Ruta al centro della bufera. In pratica, per molti fan, la lettera pubblicata dalla giornalista, sulla rivista DiPiù, in merito allo stato d’animo della figlia Guenda, per via della sua malattia che le impedisce di rimanere incinta, sarebbe stata indelicata e fuori luogo. La maggior parte dei lettori sostiene che questa storia sarebbe dovuta rimanere privata tra mamma e figlia e che non c’era bisogno di sbandierare tutto “ai 4 venti”.

Ognuno ovviamente si è fatto una propria opinione su questa storia, noi vi riportiamo semplicemente le parole dichiarate dalla Ruta, in modo che possiate avere il quadro completo della situazione: “Anche il medico è stato chiaro: devi rasserenarti. Stai iniziando anche ad avere problemi di tachicardia a causa dell’ansia…La causa dei tuoi dispiaceri è legata a questo desiderio di maternità che la vita ti sta negando e che per te, ormai, è un’ossessione. Valuta l’adozione…”.

L’agendina della discordia

Nonostante siano divorziati da anni, Maria Teresa Ruta ha recentemente lanciato una steccata al vetriolo al suo ex marito, Amedeo Goria. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi, ha svelato al Corriere della Sera, di aver scoperto dei tradimenti del giornalista grazie ad “un’agendina nera”: “…c’erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio…a volte Amedeo faceva il cascamorto con le altre persino davanti a me, era incorreggibile…”.

La Ruta ha ritrovato la felicità grazie al nuovo marito, Roberto Zappulla, con il quale però ha preferito mettere subito in chiaro le cose: “Abbiamo i cellulari collegati, lui vede le mie chiamate, le mie foto, i messaggini di WhatsApp e viceversa…fidarsi è meglio, ti libera da dubbi e angosce per ciò che potrebbe succedere e magari non succede mai. Non ho nulla da nascondere…”.