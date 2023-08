Valentina Ferragni, travolta da una tragedia improvvisa: “Ho avuto paura…” | Ecco il motivo

Valentina Ferragni è stata travolta da una tragedia improvvisa che l’ha molto scossa. Ha avuto molta paura, anche perché nessuno si sarebbe mai aspettato un risvolto così tragico. Finalmente ha svelato cos’è successo.

Ecco il motivo per cui Valentina Ferragni ha avuto tanta paura. La sorella di Chiara è stata travolta da una tragedia improvvisa, non era minimamente pronta ad affrontare un tale scenario, anche perché non poteva immaginare che la situazione sarebbe degenerata in questa maniera.

Molte volte le tragedie arrivano da un contesto totalmente inaspettato, in quanto non c’era pericolo in quel momento per la nota influencer. Eppure tutto è cambiato da un momento all’altro, quello che doveva essere un momento di totale leggerezza si è trasformato in un incubo. Cerchiamo di capire meglio che cos’è successo di così tanto terribile.

Tragedia per Valentina Ferragni la quale è ancora sotto shock

Valentina Ferragni, nonostante tutti i vari rumors che sono stati rilasciati su di lei e sul rapporto con le sorelle che sarebbe di pura competizione, in realtà, da quello che si può intravedere sui social, sembrerebbe essere tutto il contrario. Attualmente infatti, Valentina è in vacanza a Formentera insieme al suo nuovo compagno, Matteo Napoletano, a sua sorella Chiara Ferragni e ai suoi nipoti.

Come sappiamo del cognato per il momento non c’è traccia, in quanto pare che Fedez abbia di nuovo voluto prendersi una pausa dai social, non apparendo più direttamente nelle varie stories. L’ultima foto pubblicata dal rapper, mostra un sasso con la scritta: “F**k others, love yourself”, che tradotto vorrebbe dire “Fan**lo gli altri, ama te stesso”. I follower ovviamente si sono immediatamente chiesti con chi potesse avercela il rapper. Alcuni sostengono che Fedez e Chiara siano di nuovo ai ferri corti e Valentina in questo momento abbia il compito di consolare la sorella. Ovviamente questi sono solo pettegolezzi, in quanto non c’è nessun indizio che farebbe pensare ad un imminente divorzio in vista tra i due. Voi che dite?

Un’esperienza spaventosa

Valentina Ferragni, dopo diversi giorni dall’accaduto ha finalmente voluto svelare ai suoi follower la tragedia che l’ha colpita. Poteva finire veramente male per lei e per il fidanzato, meno male che adesso si sta riprendendo dalla paura ad Ibiza insieme alla sua famiglia. Ma cos’è successo vi starete chiedendo?

Ecco il racconto di una Valentina Ferragni ancora terrorizzata: “Io e Matteo eravamo a Saint-Barth e abbiamo deciso di prenotare un giro di un’ora e mezza in moto d’acqua con la guida…In questo lasso di tempo si sarebbe fatto tutto il giro dell’isola. C’era Matteo, io dietro di lui, poi, la guida e un altro ragazzo, ci mettono il giubbotto di salvataggio e ci spiegano come mettere in moto e guidare…Dopo 10 minuti pensavo sarei morta perché c’erano onde altissime ed era difficile rimanere stabili…Il cielo era nerissimo. La guida parte da sola e noi rimaniamo indietro, quindi, Matteo ha cominciato a correre ma, a un certo punto, prendiamo un’onda fortissima e cadiamo in mare aperto…Arriviamo a riva e la guida ci chiede comunque i soldi, fregandosene di ciò che era successo…Alla fine, comunque, mi sono rotta due costole”. La Ferragni è stata molto fortunata in quanto sarebbe potuta finire molto peggio.