Simona Ventura, i ritocchini estetici sono estremi: La foto del prima e dopo lo dimostra | Irriconoscibile

Simona Ventura è di nuovo sotto “processo”, la foto del prima e del dopo mostrano quei ritocchini estetici estremi che non lasciano spazio all’immaginazione. Oggi è irriconoscibile, le prove sono evidenti.

Per molti è scontato che Simona Ventura abbia praticato dei ritocchini estetici estremi, i quali l’hanno resa ad oggi irriconoscibile, secondo alcuni. La foto del prima e del dopo, sarebbero una prova evidente del passaggio del chirurgo plastico.

I fan sono anni che passano al setaccio ogni scatto della nota conduttrice, per trovare qualche prova concreta del suo cambiamento estetico. Mettendo a confronto questi scatti, sono sicuri di aver finalmente trovato il tassello mancante alla loro teoria. Siete curiosi di vedere l’evoluzione di Super Simo?

I ritocchini estetici di Simona Ventura

Simona Ventura negli anni è cambiata molto, non solo esteticamente, come vi mostreremo in seguito, ma anche lavorativamente parlando. Ha svolto diversi lavori ed è cresciuta professionalmente, diventando uno dei volti simboli per quanto riguarda la televisione italiana. È sempre andata avanti per la sua strada, in quanto sapeva benissimo dove volesse arrivare e ha lottato duramente per diventare il personaggio dello spettacolo che tutti conosciamo.

In una recente intervista tenuta al podcast Gurulandia, Simona ha dichiarato qual è stato il suo unico rimpianto televisivo: “Me ne sono pentita amaramente, dissi di no alla pubblicità del provolone Auricchio. Non volevo fare le cose da mangiare, facevo le macchine poi H3G e il primo videofonino. Oggi è la normalità ma parliamo dell’anteguerra, c’era Omnitel. Ero categorica sul cibo ma ora mi rendo conto del perché il mio agente reagì male…”.

Si è pentita amaramente

Simona Ventura, ha ammesso più di una volta di essere ricorsa a diversi ritocchini estetici nel corso della sua vita. Dagli esordi ad oggi, come potrete vedere nella foto del prima e del dopo, il cambiamento è evidente. I follower non hanno bisogno di ipotizzare, in quanto è la stessa conduttrice che ha rivelato di aver esagerato in alcuni momenti con la chirurgia e di essersene pentita amaramente.

Ecco che cosa aveva dichiarato Super Simo in una passata intervista: “Ho capito che della chirurgia plastica potevo farne a meno, non voglio fare più niente. I ritocchini sono un male necessario, però ho smesso, soprattutto in faccia, adesso basta! C’è stato un momento, quando sono andata da Maurizio Costanzo, quando mi sono guardata mi son messa a piangere. Allora lì ho detto stop”. Voi cosa ne pensate? In quale versione vi piaceva di più la Ventura?