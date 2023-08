Carlo Cracco, quanto costa mangiare al suo ristorante a Milano? I prezzi sono esorbitanti

Un must assoluto del Capoluogo Meneghino è senza ombra di dubbio riuscire ad andare a mangiare dallo chef pluristellato ed ex giudice di MatserChef, ovvero Carlo Cracco. Sapete quanto costa realmente cenare da lui?

Carlo Cracco è senza ombra di dubbio un nome molto altisonante non solo per quanto riguarda la cucina, soprattutto quella stellata, in particolare del Capoluogo Lombardo, ma anche e soprattutto per il Piccolo Schermo. Infatti lo chef si è particolarmente distinto nel reality culinario per eccellenza per via del suo carattere decisamente integerrimo. Parliamo ovviamente di MasterChef.

Possiamo tranquillamente dire che Carlo non ne lasciasse passare una. Non per nulla per lui la cucina e la serietà ai fornelli sono tutto. Un’altra delle sue frasi più famose per l’appunto recitava “Se cucinare ti rilassa, MasterChef allora non fa per te!”. Non stiamo parlando però solo di uno chef, con alle spalle tantissimo studio e tantissima gavetta, ma anche di un valente imprenditore.

Cracco difatti non si limita solo a ricercare negli ingredienti l’essenza dei suoi piatti, a dir poco eccellenti e ricercatissimi, ma ha anche, per rimarcare il punto di vista imprenditoriale, aperto numerosi ristoranti. Uno in particolare, che è anche quello più famoso per altro, non ha bisogno di presentazioni, dato che porta il suo stesso cognome.

Carlo Cracco, quanto costa mangiare nel suo ristorante milanese

Come location un valente chef come lui non poteva che scegliere per l’appunto una molto alla moda quale la famosa Galleria Vittorio Emanuele II, dunque a due passi dal Duomo. Ciò che è molto risaputo inoltre è che andare a gustare la cucina di Carlo è senza ombra di dubbio un’esperienza indimenticabile, ma non alla portata di tutti i portafogli.

Infatti, vista la ricercatezza molto accurata, i prezzi non sono molto bassi. Non per nulla come Carlo sosteneva spesso nel corso di MasterChef : “Bisogna parlare con gli ingredienti” . Insomma, avete capito che si tratta di ingredienti che non si trovano di certo dietro l’angolo e per questo decisamente non low cost. Vediamo pertanto a quanto può ammontare un gustoso pasto presso Cracco.

I prezzi esorbitanti

Stando al listino prezzi, un antipasto, composto per esempio da gambero viola di Santa Margarita Ligure e funghi, sui 60€. Un primo piatto composto da un buon risotto o da una spaghettata, sui 45/48€ al piatto. Un gustoso secondo a base di pesce si aggira tra i 48 e i 60€, mentre per la carne vediamo oscillare tra i 46 e i 48€.

Arrivando poi al dessert i prezzi variano dai tra 38 e i 40€. Esiste anche tuttavia la possibilità di, per così dire, tagliare la testa al toro e avvalersi di un menù completo di degustazione, il cui prezzo stimato è sui 195€ a persona. Come è possibile notare non sono certo prezzi alla portata di tutti. In ogni caso si tratta di un’esperienza culinaria da mille e una notte da provare almeno una volta nella vita.