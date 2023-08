Adriano Celentano, il rifiuto clamoroso del cantautore proprio a lui: “…Non lo farò mai” | Il segreto mai svelato

Quel rifiuto clamoroso del cantautore lasciò tutti senza parole, proprio a lui poi. Il segreto mai svelato di Adriano Celentano, non lo farà mai e finalmente oggi capiamo cos’è successo veramente.

Proprio oggi, venire a conoscenza di questo segreto, getta i fan ancora più nello sconforto. Quel rifiuto clamoroso da parte del cantautore fa ancora male da sentire, proprio a lui poi, probabilmente oggi ha avuto qualche ripensamento. Dopo tanti anni ecco svelato il misterioso segreto su Adriano Celentano e su quello che non farà mai.

La risposta ricevuta è stata glaciale e in molti, oggi faticano a crederci che i fatti si siano realmente sviluppati così, eppure sono stati confermati ampliamente dal diretto interessato. Ecco che cos’è successo di così tanto scottante da coinvolgere lo stesso “Molleggiato”, dopo tanti anni dall’accaduto.

Il segreto finalmente svelato di Adriano Celentano

A proposito di Adriano Celentano, è uscita un’indiscrezione su di lui da poco resa nota che ha fatto veramente accapponare la pelle a tutti. Ci discostiamo un attimo da quello che dovevamo dirvi, per poi riprendere tutto nel paragrafo successivo, promesso, ma questa notizia ha dell’incredibile. Il “Molleggiato” ha rivelato quanto percepisce di pensione al mese e ci aggiriamo sui 1000 euro. Quindi la domanda sorge spontanea, ma se uno del suo calibro prende una tale miseria, che speranza ha un lavoratore nella media di sopravvivere con quello che percepirà in vecchiaia?

Adriano di dischi nella sua vita ne ha venduti molti, per non parlare dei film e di tutte le sue varie entrate, guadagnate grazie al mondo dello spettacolo. Come ha dichiarato lui stesso se riesce a sopravvivere è proprio grazie alle sue varie entrate. La mega villa nella quale vive insieme a Claudia Mori, con quella cifra se la sarebbe potuta scordare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Toto Cutugno (@_totocutugno_)

Fu un grave errore, adesso ne è consapevole

Chiusa la parentesi pensione di Adriano Celentano, siamo finalmente pronti a rivelarvi qual è questo segreto tenuto nascosto per anni. Il cantante Toto Cutugno, recentemente scomparso, per colpa di una brutta malattia, aveva scritto uno dei suoi classici, l’Italiano, pensando proprio al collega Molleggiato. Dopo tanto i fatti vennero a galla, Adriano quella canzone non la volle mai cantare. Ecco quali sono state le parole di Cutugno in merito: “La scrissi per Adriano, ma mi disse ‘”non lo canterò mai, perché non ho bisogno di dire sono un italiano vero”, la gente lo sa…”.

Oggi Adriano, colpevole anche la morte del suo amico e collega con cui ha collaborato per anni, ha rivelato di essersene pentito amaramente di quella scelta: “…Non sempre ma a volte la troppo scrupolosità si può trasformare in una ca**ata mondiale. Però nonostante tu l’abbia cantata come l’avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l’hai cantata tu! Eri e rimarrai, un grande indimenticabile! Ti voglio bene. Adriano”.