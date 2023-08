Manuela Arcuri, finalmente la rivelazione piccante: “Con lui grande passione…”

Manuele Arcuri fa una confessione molto hot che alza ancora di più la temperatura già rovente. Ecco con chi c’era molta passione e la rivelazione piccante viene subito commentata dai follower curiosi.

Ha fatto una rivelazione piccante la bella Manuela Arcuri, la quale ha confessato con quale dei suoi partner c’è stata grande passione. Tutti quanti abbiamo un passato sentimentale, ma ovviamente quello dei vip è sempre molto seguito.

I fan dopo le parole di Manuele Arcuri vogliono saperne di più, quale sarà l’amante focoso che è rimasto impresso in modo indelebile nella mentre della brava attrice? I partner della Arcuri sono stati tutti famosi, quindi la curiosità nel web dilaga.

La rivelazione hot di Manuele Arcuri

Di Manuela Arcuri non ricordiamo soltanto la vita sentimentale, di cui vi parleremo a breve, ma anche quella lavorativa, in quanto si è fatta conoscere proprio per le sue varie partecipazioni televisive. È stata un’attrice, una modella e una conduttrice televisiva.

Dopo essere diventata mamma di Mattia, dal suo attuale marito, Giovanni Di Gianfrancesco, l’Arcuri si è presa una lunga pausa dalle scene televisive, per questo non l’abbiamo vista per molto tempo. Ultimamente però ha dichiarato che sarebbe molto felice di tornare a lavorare, quindi non si sa ancora di preciso se e quando rivedremo Manuela sul grande schermo.

L’ex calciatore è stato il più passionale

Manuela Arcuri in una recente intervista rilasciata al Corriere della sera, ha fatto una sorta di revival dei suoi amori più importanti, stilando una specie di lista. A prescindere dal suo attuale marito, di cui è follemente innamorata, tant’è che la stessa ha dichiarato: “Tutto a posto, siamo super-collaudati. Anzi, penso: per fortuna che l’abbiamo fatto, sposarsi è stupendo, io che vivo di emozioni lo consiglio a chiunque…”.

Tra le varie rivelazioni piccanti, ha dichiarato che sicuramente il più passionale è stato l’ex calciatore, Francesco Coco: “Fu una storia d’amore, la prima, la più importante. Una grande passione…Eravamo troppo giovani perché potesse durare, anche se era un sentimento bello e profondo. È finita per forza di cose…”. Manuela Arcuri ricorda con piacere anche Aldo Montano: “Una dolce storia d’amore. Ci siamo tanto divertiti, conservo un bel ricordo”.

L’unico che in realtà non ha significato molto per lei, da quello che si può capire dalle sue parole è Gabriel Garko: “Un breve flirt senza molta importanza, non si può paragonare agli altri”.