Viva Rai 2, Fiorello sta tornando: le indiscrezioni lasciano senza fiato | Ecco cosa riguardano

L’amatissimo Fiorello sta tornando nel piccolo schermo. Ormai non ci sono più dubbi! Ecco il video che sta spopolando sul web

Tutti sono concordi nel dire che Rosario Fiorello sia uno showman formidabile. Il merito è sia della sua indiscussa professionalità che personalità carismatica. Con la sua allegria spinge gli italiani a restare incollati davanti allo schermo per seguire ogni sua battuta. Non a caso ha dato un grande contributo a varie edizioni del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus.

Comico, conduttore televisivo e radiofonico, imitatore, attore e cabarettista. La sua carriera ha avuto inizio nei villaggi turistici in qualità di facchino da cucina. Con tanta gavetta è diventato il direttore artistico Valtur con un contratto a tempo indeterminato. In un secondo momento si è dedicato agli spettacoli teatrali che hanno riscosso un grande successo.

Claudio Cecchetto gli ha dato modo di condurre Radio Deejay e così si è fatto conoscere al punto tale da arrivare a al Festivalbar accanto ad Amadeus e Federica Panicucci. Nel suo curriculum ha aggiunto nel corso del tempo Buona Domenica, Superboll, Matricole e tanto altro ancora.

Negli ultimi anni è stato presente sul palco del teatro dell’Ariston per poi condurre un programma, Viva Rai 2!, che gli ha consentito di portare a casa ottimi risultati in termini di ascolto. Degli indizi che trapelano sul web da qualche ora fanno sperare i fan di rivederlo all’opera.

Il ritorno di Fiorello

In queste ore l’amatissimo Fiorello sta facendo parlare per via di un suo ritorno nel piccolo schermo con il programma televisivo che gli ha dato ulteriore visibilità. Del resto con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari ha regalato tante risate al pubblico e potrebbe farlo ancora.

“Prossimamente su Raidue, ore 7:15”, ecco come termina lo spot finito anche sui social. Sicuramente i creatori hanno realizzato il tutto con lo scopo di scatenare la curiosità della massa. Tuttavia tanti dettagli non sono sfuggiti.

Le novità di Viva Rai 2!

Viva Rai 2 tornerà tutte le mattine a far compagnia durante la colazione. Poco prima del Tg della sera lunedì scorso è andato in onda un breve spot pubblicitario con cui è stato annunciato il ritorno del simpaticissimo varietà. Anche se non è stato fatto alcun riferimento esplicito, i più attenti hanno notato la grafia ormai inconfondibile.

Non si sa quale sia la data d’inizio, ma una cosa è certa: le novità sono dietro l’angolo. Una di queste riguarda la location che cambierà in seguito alle polemiche dei residenti di Via Asiago. Quella nuova è stata mostrata nello spot di 15 secondi, quindi al momento è difficile capire quale sarà. Qualcuno ha parlato di un parcheggio circondato dal verde, anche se LaPresse ha menzionato l’entrata dello stadio del nuoto di Roma.