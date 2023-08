Edoardo Donnamaria nell’occhio del ciclone: Le minacce sono gravissime

Edoardo Donnamaria, il vippone non ne può proprio più. Ora è nuovamente nel super ciclone. Minacce che lasciano senza fiato.

Indubbiamente è stato uno dei più grandi protagonisti della settima e super chiacchieratissima edizione del Grande Fratello Vip il bellissimo Edoardo Donnamaria. Il giovane ha intessuto proprio all’interno della Casa Più Spiata d’Italia una relazione con la splendida Antonella Fiordelisi.

I due hanno sempre avuto un rapporto altalenante, passionale e a tratti burrascoso. Non sono mai mancate le discussioni, in alcuni casi decisamente molto accese, così come le scenate di gelosia soprattutto da parte di lei. Alla fine lui è uscito prima dal gioco a causa di una squalifica e lei ha sofferto tantissimo.

Fatto sta che poi, alla luce del sole, hanno proseguito per diversi mesi la loro liason, Tutto faceva pensare per il meglio ma poi le voci di crisi per loro hanno iniziato a farsi sentire sempre più forti. E di lì a poco è arrivata, come una sorta di doccia fredda, la notizia della fine del loro amore.

Edoardo Donnamaria, si parla di minacce molto gravi

I due sono ormai distanti e sono volati stracci ma ora guardano entrambi al futuro. Se lei ci sta incantando sui Social, dove è molto attiva soprattutto per lavoro, visto che è una brava influencer, lui è sempre più impegnato in ambito musicale oltre che come conduttore. A settembre tra l’altro lo rivedremo a Forum sebbene in maniera sporadica.

Ora Edoardo è però molto seccato e arrabbiato. Diciamo che il vippone non ne può davvero più. Ha deciso di dire una volta per tutte come stanno le cose. E per farlo ha utilizzato un cinguettino su Twitter che è diventato ben presto virale e che ha indotto i suoi fan a dire la loro a gogo. Le minacce sono davvero molto gravi.

Ha parlato di denunce

” C’è qualcuno, a quanto pare che si spaccia per la mia psicologa e racconta ovviamente cose inventate. A parte che come fate a credere queste robe non si sa. Ovviamente è tutto fake, il mio psicologo è un uomo, un professionista e mena pure. ( Occhio che partono denunce)”, queste le parole del gieffino che ha messo ben in chiaro come stia la faccenda e fatto intendere quanto sia deluso e arrabbiato.

I suoi fan sono rimasti basiti da ciò che gli sta accadendo e gli hanno immediatamente dimostrato tutto il loro ingente sostegno. ” La gente è fuori di testa”, “ Ci mancava solo la fake psicologa. Assurdo”, “Stiamo andando oltre i limiti. Io farei partire subito queste denunce“, sono questi alcuni dei commenti da parte dei suoi estimatori che ora chiedono giustizia per il loro beniamino.