L’estate rovina la pelle: L’esperto parla chiaro | Un prodotto può cambiare la tua vita

Avete la pelle super secca dopo l’estate? Il rientro dal mare ha lasciato segni profondi sulla vostra epidermide? Seguite i consigli degli esperti e tornerete ad avere una pelle liscia, tonica e idratata in pochissimo tempo.

I fattori climatici aggressivi, come per esempio il forte caldo o freddo, possono andare a destabilizzare di parecchio il vostro equilibro per quanto riguarda l’epidermide. Se anche la vostra pelle appare molto secca dopo l’estate o dopo il rientro dalle vacanze, non vi preoccupate, siete nel posto giusto. Seguite i consigli degli esperti e risolverete il problema velocemente.

Molte volte si tende a dimenticare quanto la pelle possa essere delicata. Se non trattata adeguatamente o protetta con le apposite creme, l’aspetto che rilascerà non sarà assolutamente dei migliori. Non dovrete fare altro che seguire questi consigli per ovviare, in men che non si dica, ai problemi di pelle secca.

Ecco come risolvere i problemi di pelle super secca dopo l’estate

Tutti gli esperti lo consigliano, l’idratazione è fondamentale per proteggere la vostra pelle dai fattori esterni e del tempo che sono tutti a vostro sfavore. È anche vero però, che non tutti abbiamo bisogno o possiamo utilizzare le medesime creme. Dovrete quindi informarvi magari con l’aiuto di dermatologi o estetiste, di quale prodotto sarebbe più idoneo in base al vostro tipo di pelle.

Per esempio in commercio trovare le creme per la pelle secca o grassa, quelle antinvecchiamento, antirughe, idratanti, schiarenti, nutrienti, rassodanti e così via. Inoltre sarebbe meglio effettuare una beauty routine costante, con lo scrub una volta a settimana e le varie maschere di bellezza che vengono in vostro soccorso nei momenti di relax. Ricordatevi che ogni prodotto utilizzato, per il vostro viso sarà come una coccola aggiuntiva e come ringraziamento vi restituirà un volto luminoso, curato e idratato.

Ecco quali sono i prodotti giusti

Anche voi siete tornati dalle vacanze estive e presentate una pelle molto più secca di quando siete partiti? Niente paura, vi basterà seguire i consigli dell’esperto e risolverete il problema. Come ha dichiarato la dottoressa Manuela Carrera, la parola d’ordine in questo scenario è la corretta idratazione. Non vogliamo dilungarci troppo, ma vi riportiamo direttamente le sue parole con i suoi preziosi consigli:

“…Dobbiamo allora da un lato scegliere prodotti che restituiscano la giusta quantità di acqua alla pelle dall’altro invece bisogna nutrirla e mi riferisco al versante lipidico della cute…Le ceramidi rappresentano senza dubbio i ristrutturanti di barriera più efficaci, nel corneo occupano gli spazi interstiziali tra le cellule cementandole tra di loro…Ma altri lipidi impiegati sono: lo squalene derivante da oli vegetali come olio di oliva, di riso e di germe di grano, poi abbiamo l’olio di borragine, l’olio di ribes nero, l’olio di enotera, olio di avocado, olio di canapa caratterizzati da un contenuto elevato in acidi grassi polinsaturi linoleico e linolenico. Ma ci sono anche i burri e le cere come il burro di karitè, burro di cacao e la cera d’api…I più utilizzati sono il glicerolo, l’acido ialuronico, il collagene, il pantenolo, la trimetilglicina ma anche l’urea e gli alfaidrossiacidi…”.