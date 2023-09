Stile personale difficile da trovare? Ecco delle regole che ti faranno cambiare idea | Parla l’esperta

Non sapete cosa mettere nel vostro armadio? Per farlo occorre capire qual è lo stile che fa al caso proprio. Andiamo a scoprire cosa può aiutarci

L’abbigliamento racconta molto su una persona. Chi è appassionato di letteratura italiana sa bene che il poeta Gabriele D’Annunzio ha creato delle regole della moda al punto tale da trasformare la propria vita come se fosse un’opera d’arte. Attraverso gli indumenti e l’atteggiamento non faceva altro che andare contro la società, ma così facendo non ha fatto altro che gettare le basi per un nuovo stile di vita.

Il dandy è un uomo attento al dettaglio, ama stupire fino a sfiorare l’esagerazione, punta sul design dell’avanguardia e si veste come se dovesse andare ogni giorno al teatro o eventi di galà. E’ un intellettuale che sa osare al momento giusto ed è consapevole di esercitare un’influenza su chi lo osserva.

Nonostante siano trascorsi degli anni, questa figura continua a riscuotere successo. Coloro che la prendono come modello di riferimento vanno alla ricerca del dettaglio in una moda ciclica. L’abito che predilige è quello monopetto con tessuti e colori adatti per ogni occasione. Anche se si va alla ricerca della classe ed eleganza, sono comunque delle qualità innate.

Non tutti, però, ne hanno consapevolezza. Non è semplice rendere personale un outfit se non si hanno almeno delle nozioni basilari. Per questo motivo l’esperta stilista di Kate Hudson e di Jessica Alba, Sophie Lopez, ha elencato una serie di regole che potrebbero aiutare a potenziarle. In che modo? Andiamo a scoprirlo.

Parla l’esperta di moda: ecco cosa fare

Per farci un’idea di Sophie Lopez basta andare a visitare il suo profilo su Instagram. Tante sono le celebrità che si rivolgono a le, in quanto ha lavorato anche con Roberto Cavalli e Giorgio Armani.

Secondo la stilista la fretta è il primo nemico, dato che ogni singolo capo d’abbigliamento deve essere scelto in modo ponderato. A seguire ha dato altri consigli utili.

“Non pensare, fallo e basta”

“Il mio consiglio è quello di iniziare! Non abbiate paura di commettere errori…Giocate con colori, stampe, toni e sperimentate senza porvi limiti. Cercate di non essere influenzato eccessivamente da ciò che è tendenza. Lo stile personale proviene da dentro…Dovete avere un’idea approssimativa, ma siate aperti all’evoluzione…Potete iniziare a costruire il nuovo guardaroba. Prendete dei pezzi forti da ogni stagione, ma senza fretta”.

Infine: “Non potete sbagliare con t-shirt e jeans. Fate attenzione al vostro budget…Bastatevi su toni neutri e simili così potrete fare più combinazioni possibili tra i vari pezzi. Scegliete bene anche la qualità dei tessuti e la sartoria. Dopo un’accurata selezione dei negozi, recatevi in quelli di vostro gradimento”.