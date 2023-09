Vuoi davvero rilassarti? Segui questi 11 consigli che ti cambieranno la vita

A causa della routine quotidiana molte persone si lasciano sopraffare dallo stress. Tuttavia ci sono dei consigli utili che potrebbero aiutare ad allontanarlo senza fare grandi sforzi

Oggigiorno tutti hanno un’agenda piena di impegni e spesso è difficile incastrare bene il tutto. C’è chi si rimbocca le maniche mentre altri si lasciano prendere dallo sconforto. Di conseguenza subentra lo stress che incide negativamente anche nelle relazioni umane. Per questo motivo si cerca qualsiasi rimedio.

La meditazione, per esempio, include una serie di tecniche mirate a dare la pace interiore. Si promuove un cambiamento a livello cognitivo ed emotivo con controllo dell’ansia, maggior consapevolezza di sé, rafforzamento dell’attenzione, riduzione della perdita di memoria, il sonno migliora.

Una disciplina che si basa sul rilassamento è lo yoga. Ha una sua filosofia puramente orientale che coinvolge soprattutto la mente. In Occidente sta diventando una vera tendenza, ma c’è chi offre altre alternative…gratuite.

La psicologa americana Joy Rains in un suo saggio ha riferito che non bisogna dedicarsi alle tradizionali pratiche dello yoga per ottenere la calma interiore. Sembrerà assurdo, ma anche con le attività quotidiane è possibile trovarla. In che modo? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco i primi 5 consigli per ottenere il massimo relax

Molti considerano noioso lavare i piatti, quindi fanno affidamento sulla lavastoviglie o utilizzando piatti e posate usa e getta. In realtà lo studio condotto dalla psicologa rivela che il profumo del sapone e il contatto con l’acqua possono dare sollievo prevalendo su ansia e depressione. Lo stesso discorso vale con le faccende domestiche. Quando si sistema la casa è importante farlo con musica di sottofondo, magari quella che si preferisce in particolare modo.

Andare al cinema poi potrebbe aiutare a staccare la spina abbandonando i pensieri negativi. Stare seduti su una poltrona comoda, focalizzarsi sugli effetti speciali del grande schermo e prestare attenzione all’audio giocano dei ruoli importanti senza dubbio. Potrebbe essere paradossale, ma anche il lavoro se svolto con la giusta predisposizione può dare i medesimi benefici.

Dai Lego al disegno, altri rimedi da non ignorare

I mattoncini Lego si stanno rivelando un passatempo prediletto per tante persone. In questo modo si scarica la tensione prestando attenzione a ogni singolo passaggio che si compie nell’atto del gioco. Un altro hobby utile è la lavorazione della ceramica poiché il contatto con l’argilla dà sollievo attraverso il senso del tatto. Poi è citato l’atto della guida, però su strade panoramiche senza traffico.

Lo stress della quotidianità può essere eliminato grazie alle passeggiate in campagna, alle scrittura e al disegno. Nel primo caso essere immersi nel verde dà sollievo all’anima, soprattutto a chi vive nel trambusto delle città. Infine riportando su carta i propri pensieri e dando sfogo alla propria creatività con pennarelli e pittura si può eliminare ulteriormente lo stress.