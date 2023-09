Allarme snack: Questi prodotti potrebbero essere molto rischiosi per tuo figlio

È allarme snack, in quanto alcuni prodotti potrebbero essere molto dannosi per i vostri figli. Ecco di cosa stiamo parlando e quali effetti potrebbero insorgere. Veramente è una notizia sconvolgente.

Gli snack sono all’ordine del giorno, nella merenda dei bambini ma anche in quella degli adulti, eppure da poco è stato diramato un allarme per questi tipi di alimenti. Alcuni prodotti potrebbero essere molto dannosi per la salute dei vostri figli.

Per questo abbiamo deciso di affrontare un argomento così delicato, in modo da potervi mettere in guardia, non soltanto per i più piccoli, ma anche per la salute degli adulti. Purtroppo nessuno è al sicuro quando accadono queste cose. Ecco di quali particolari snack stiamo parlando.

È allarme snack

Prima di parlare degli effetti dannosi che alcuni tipi di snack potrebbero avere sulla salute dei più piccoli, ci teniamo a parlare di quelli comuni per grandi e per piccini. Infatti, quando si abusa di questi alimenti, considerati dai dietologi come “cibo spazzatura”, si potrebbe incorrere in malattie quali diabete, obesità e così via. Non bisogna mai abusarne, anche se si sa, sono alimenti “salva tempo”.

Quando siamo di corsa, un pacchetto di patatine può salvare la merenda di vostro figlio, soprattutto se siete fuori casa e non avete tempo di portare un frutto insieme a voi. Se nelle emergenze, una volta ogni tanto, gli snack possono andare bene, per la stragrande maggioranza delle volte invece, sarebbe meglio non abusarne, in quanto una volta che il vostro organismo viene scombussolato per via dell’assenza di vitamine, è difficile poi tornare sulla retta via. È stato riscontrato che quando un bambino soffre di obesità grave già in tenera età, è difficile che nell’età adulta possa smaltire quei chili in eccesso, soprattutto se non riesce più a smettere di alimentarsi in maniera scorretta. Pensateci bene dunque, prima di addentare una merendina o degli snack salati.

Sono molto pericolosi…

È allarme snack, in quanto questi due particolari alimenti, potrebbero veramente essere letali per i vostri figli. I popcorn e i marshmallow, non dovrebbero mai essere dati prima dei 5-6 anni, in quanto il pericolo di soffocamento è sempre in agguato. Questi due snack sono banditi dai pediatri, in quanto sono privi di nutrimento, ma sono formati soltanto da sale (i primi) e da zucchero (i secondi), che creano dipendenza, ma nulla di più.

La loro appetibilità fa sì che i bambini li mangino volentieri, anche in grosse quantità, provocando così problemi gravi alla salute come ipertensione, diabete, obesità e così via. Inoltre sono entrambi un pericolo di vita, in quanto sono i primi alimenti a creare soffocamento nei più piccoli. I bambini tendono a non masticare, presi dalla foga di mangiare e giocare e quindi i popcorn e i marshmallow potrebbero portarli anche alla morte. Se i primi, essendo più piccoli, potrebbero essere facilmente espulsi con la giusta manovra anti-soffocamento, sperando sempre di arrivare in tempo, con i secondi è tutto più complicato.

Questi dolcetti, una volta bagnati, diventano molto appiccicosi e se rimangono bloccati nella gola, sarà difficile rimuoverli se non si agisce chirurgicamente. Ovviamente questi problemi possono insorgere sia nei grandi che nei piccoli, quindi sarebbe meglio semplicemente evitarli.