Capelli ricci afro, con questi trucchi risolvi tutto: Ecco cosa devi fare | Segui le istruzioni

I capelli ricci afro, non saranno più ingestibili, con questo trucchetto risolverete tutto. Ecco cosa dovrete fare, vi basterà seguire le istruzioni e potrete avere dei capelli morbidi al tatto e molto più facili da acconciare.

I capelli ricci afro sono bellissimi, ma sono anche molto difficili da gestire, in quanto hanno una struttura particolare che necessita di prodotti particolari. Con questi trucchetti che andremo a illustrarvi, non saranno più un problema e risolverete tutto. Ecco cosa dovrete fare, vi basterà seguire le istruzioni e il gioco è fatto.

Finalmente, seguiti questi trucchetti, potrete sfoggiare i vostri capelli ricci dalla texture afro, con orgoglio, in quanto l’aspetto sarà meraviglioso, definito e soprattutto morbido al tatto. Ovviamente non vogliamo avere la presunzione di insegnarvi niente, in quanto siamo sicuri che saprete benissimo come gestire questo particolare riccio, ma vogliamo solo darvi qualche consiglio per aiutarvi a gestirli meglio.

Ecco cosa dovrete fare per gestire i capelli ricci afro

Il 15 settembre c’è stato il World Afro Day e grazie a questo evento, il capello riccio dalla texture afro è tornato alla ribalta, in quanto sono molte le attrici che hanno deciso di non nasconderlo più, ma di sfoggiarlo con orgoglio. Basti pensare a India Armateifio, la quale con la “sua” Regina Carlotta, della serie Netflix, è stata tra le poche a mostrare il suo riccio, senza dover incorrere a violenti stiraggi.

Infatti, il riccio occidentale è molto più gestibile e resistente di quello afro, il quale se piastrato e lisciato troppo, tenderà a danneggiarsi e spezzarsi. Anche lasciare il capello al naturale, senza prodotti, potrebbe restituire quell’effetto paglia e stopposo che tanto non piace. Invece, con i prodotti di cui vi parleremo a breve, potrete sfoggiare un riccio curato, morbido, definito e setoso che farà invidia a tutti.

Usate questi prodotti

I capelli ricci afro sono i nuovi trend del momento, sono tanto belli quanto difficili da gestire, ecco perché vogliamo consigliarvi questi particolari prodotti per aiutarvi a sfoggiarli con orgoglio. Con questi trucchi, non saranno più un problema. Per prima cosa, dovrete accettare e amare i vostri capelli, soltanto così potrete curarli al meglio.

Secondo, dovrete acquistare uno shampoo professionale a Ph acido, che andrete a sciacquare con l’acqua della bottiglietta e non quella della doccia, la quale con il cloro ve li renderebbe super stopposi e opachi. In seguito dovrete applicare una maschera molto idratante e infine una crema molto nutriente, specifica proprio per il capello afro, da andare a modellare. In teoria se riusciste a prendere la linea completa per questo particolare riccio sarebbe molto meglio, in quanto questi prodotti hanno già al loro interno tutti gli ingredienti che vi aiuteranno a gestire meglio il vostro capello.

Una volta asciugato il vostro capello riccio afro con il diffusore, non dovrete fare altro che modellare lo styling con qualche goccia di olio di argan e il risultato sarà uno spettacolo.