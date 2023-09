Intolleranza al lattosio: I rischi che corri sono altissimi | Ecco cosa devi sapere

Vi siete mai chiesti se siete o meno intolleranti al lattosio? Sapete che potreste correre rischi altissimi per la salute se non lo scopriste in tempo? Ecco cosa dovete sapere per scongiurare futuri problemi.

Molti la sottovalutano, ma l’intolleranza al lattosio, se non gestita correttamente, potrebbe farvi correre rischi altissimi per la vostra salute. Ecco perché sarebbe meglio per voi scoprirlo per tempo. Ecco tutto quello che dovreste sapere per evitare spiacevoli conseguenze, anche molto gravi per il vostro organismo.

L’intolleranza al lattosio, spesso viene confusa con altro o semplicemente viene ignorata, in quanto non si vuole rinunciare ad un’alimentazione “normale”. In realtà nascondere la testa “sotto la sabbia”, fa più male che bene. Questo, sarebbe meglio capirlo fin da subito.

L’intolleranza al lattosio è molto pericolosa se non scoperta

Per chi non la conoscesse, l’intolleranza al lattosio è quel fenomeno che sviluppa circa il 50% degli italiani, ed è caratterizzato dall’incapacità dell’organismo di tollerare e/o digerire lo zucchero presente nel latte e nei suoi derivati. Questo si verifica quando nel nostro organismo non è più presente l’enzima lattasi, cioè quella sostanza che riusciva a farci digerire il latte, per dirla in “parole povere”.

Questo fenomeno può avvenire fin dall’infanzia, se è di origine genetico o svilupparsi piano piano in età adulta. Generalmente in questo secondo caso, le persone affette tendono a non considerare il problema, in quanto sono convinti che se fin da bambini non hanno mai avuto problemi, è impossibile averli successivamente. Ovviamente questa teoria è errata al 100%.

Sintomi e conseguenze

Ecco cosa dovete sapere, per quanto riguarda l’intolleranza al lattosio. Anche perché i rischi potrebbero essere molto gravi se sottovalutati. In primis, qualora dopo ogni pasto, insorgono sintomi quali diarrea, gonfiore, dolore addominale, rumori intestinali e flatulenza. Questi problemi potrebbero comparire una mezz’oretta circa dopo ogni pasto o anche dopo due o tre ore.

Qualora notaste uno o più sintomi di questo, sarebbe meglio parlarne con il vostro medico, in modo che possa prescrivervi subito il test da fare. Sappiate, che sottovalutando il problema, potreste avere delle conseguenze anche gravi, come per esempio orticaria, ansia, offuscamento della memoria, mal di testa, formicolio alle labbra, gonfiore addominale, sangue nelle feci e altri ancora.

Una volta svolto il test, qualora l’esito fosse positivo, dovrete immediatamente iniziare ad acquistare alimenti privi di lattosio e farvi prescrivere dal gastroenterologo oc da chi per lui, una pastiglia apposita da prendere, prima dei pasti, quando non avrete modo di mangiare in maniera controllata. In questa maniera non dovrete rinunciare ad una serata con gli amici, e alla vostra salute.