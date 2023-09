Test visivo: Quale animale vedi per primo? Rivela la tua coerenza | Solo per veri geni

Quale animale attira per primo la vostra attenzione? Quale avete visto per primo? La risposta rivela la vostra coerenza, solo per veri geni. Volete provare anche voi a fare questo test visivo insieme a noi?

Oggi vogliamo proporvi un test visivo veramente molto carino. Guardando l’immagine in evidenza, quale animale ha attirato la vostra attenzione per primo? Quale avete visto per primo rispetto agli altri? La risposta rivela la vostra coerenza, solo per veri geni che vogliono sottoporsi a questo particolare test.

Ovviamente per giocare con noi, non dovrete barare, in quanto non dovrete scegliere l’animale in base alle risposte che stiamo per indicarvi, ma dovete scegliere “a sentimento”, come dicono oggi le influencer. Il primo che vi ha colpito sarà quello che vi rappresenta maggiormente.

Quale animale avete visto per primo in questo test visivo?

Prima di procedere, volevamo ricordarvi che i nostri test, sono semplicemente un piacevole passatempo da passare insieme a noi, per puro divertimento. Non c’è nulla di scientifico o provato in queste risposte. Detto questo, vi ricordiamo le regole, non ha senso che scegliate il vostro animale, dopo aver letto le risposte, così non è valido e rendete nullo lo scopo del test visivo, cioè quello del rivelare la vostra coerenza.

Scegliete il primo animale che ha colpito la vostra attenzione, non quello che vi piace di più o che pensiate possa rappresentarvi meglio. Di getto, dite il primo animale che avete visto. Quindi, cosa scegliete tra il cane, il cavallo, lo scoiattolo e la tartaruga? Ognuno di questi simpatici animaletti, nasconde molto di più di quello che potreste pensare.

Cosa avete scelto?

Eccoci giunti al momento tanto atteso, avete voglia di giocare con noi a questo simpatico test visivo? Le regole sono semplicissime, dopo aver scelto il primo animale che ha attirato la vostra attenzione o semplicemente quello che avete visto per primi, siete pronti per andare a leggere la soluzione. La risposta vi rivelerà il vostro grado di coerenza, è soltanto per i veri geni.

CANE: Generalmente siete persone molto coerenti, tendete a fare sempre e solo quello che avete detto in precedenza. Anche a voi ovviamente capita di cambiare idea, ma cercate sempre di non darlo a vedere, per paura del giudizio altrui; CAVALLO: Le persone si fidano di voi, proprio perché siete i numeri uno per coerenza. Quello che dite, fate e non cambiate mai idea. Più che altro lo fate per orgoglio, in quanto non potreste sopportare che qualcuno vi dia dell’incoerente dietro alle spalle; SCOIATTOLO: Siete molto flessibili mentalmente e non riuscite a rimanere troppo coerente con voi stessi, se quella decisione proprio non vi aggrada. Non avete nessun timore a cambiare idea e non vi interessa di quello che pensano gli altri; TARTARUGA: La vostra non è coerenza, ma rigidità, in quanto piuttosto che cambiare idea, portereste avanti la vostra azione, anche se potrebbe andare a vostro discapito. Pensateci bene, questa non è vita.