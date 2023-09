Ritocchini estetici, puoi evitare la sala operatoria: Devi sapere assolutamente questo segreto

L’argomento dei ritocchini estetici per molti rappresenta, inutile negarlo, ancora un terribile tabù. Infatti pare che esiste un modo per evitare la sala operatoria.

Il passare del tempo è la più grande e, si potrebbe anche aggiungere, insoluta paura che moltissime persone, uomini e donne senza distinzione, soprattutto se appartenenti al mondo dello spettacolo, possiedono come chiodo fisso da anni e anni. Invecchiare pare che sia considerato intollerabile.

Questo specialmente per quanto riguarda l’estetica. Infatti, cosa non difficile da immaginare, sono in parecchi che, magari consci/e della loro bellezza, vorrebbero mantenerla tale per tutta la vita, ma a giocare contro di loro ecco subentra un terribile nemico, ovvero il già nominato passare del tempo. Un nemico che nessuno è ancora riuscito ad arrestare.

Adesso però, con l’evoluzione e il progresso tecnologico, sembra che sia diventato un compito sempre meno arduo intervenire al fine di, se non proprio bloccare, quanto meno lenire e rendere meno evidenti i segni di esso sulla nostra estetica. Fino a pochi anni fa tuttavia la parola chirurgia e non medicina estetica faceva subito andare in panico.

Il ritocchino, cosa non alla portata di tutti

In effetti la prima cosa che veniva in mente era di doversi sottoporre ad una seduta di chirurgia, per altro che poteva anche risultare molto pericolosa se non messa in atto da chi di competenza, oltre che parecchio costosa. Per potersi sottoporre a un intervento difatti potevano essere richiesti molti soldi.

Le cose ora sono cambiate ma non si tratta comunque di una passeggiata di salute, del tutto veloce e indolore. Per altro i ritocchini stanno anche via via diventando anche sempre più, per così dire, socialmente accettati e non fanno subito urlare allo scandalo e additare come falsi o rifatti, coloro che vi si sottopongono.

Medicina o chirurgia? La parola all’esperta

A parlare su questo delicato tema ora è una dottoressa esperta in materia, ovvero Alice Miegge, specializzata nel settore. La professionista, intervistata da Vanity Fair, ha risposto ad alcune spinose domande. Secondo quanto da lei affermato, ora è possibile addirittura correggere alcune imperfezioni tramite assunzione di specifici farmaci, invece di dover per forza ricorrere al bisturi.

Sono spesso richiesti infatti interventi di rinofiller e laser al fine di far sparire le rughe e secondo la professionista stanno prendendo sempre più piede questi ultimi, sebbene abbia specificato che se mentre con intervento sono permanenti, tramite farmaco potrebbero avere durata effimera. Moltissimi interventi possono tuttavia essere eseguiti con una semplice anestesia locale.