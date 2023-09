Dieta Plank, ecco come perdere 6 kg in 15 giorni: il segreto è stato svelato

Il sogno di tutti è raggiungere una forma fisica perfetta in poco tempo e senza il minimo sforzo. Ecco una dieta che potrebbe renderlo realità. Andiamo a scoprire i benefici della cosiddetta Dieta Plank

Oggigiorno la cura del proprio corpo è diventata uno stile di vita che tante persone stanno prendendo in considerazione. Per questo motivo si opta per andare in palestra e affidarsi a un bravo personal trainer. Quest’ultimo sceglierà in modo meticoloso l’allenamento adatto per raggiungere degli obiettivi.

Solo con impegno e dedizione è possibile imparare ad accettare l’immagine riflessa nello specchio. Nonostante ciò è importante anche seguire una corretta alimentazione che incide con una maggiore percentuale sul lavoro da fare. All’inizio le privazioni e lo sforzo fisico possono scoraggiare, però la pazienza è la migliore arma.

Molte sono le diete da consultare. La cosa più saggia da fare è rivolgersi a un nutrizionista o dietologo, ma se si vuole fare di testa propria è giusto scegliere con cautela e criterio.

Una in particolare sta spopolando dall’altra parte del mondo per via della sua efficacia immediata. Infatti in pochi giorni i risultati desiderati si raggiungono. Incredibile, ma vero!

La Dieta Plank miracolosa! Ecco come dire addio ai chili

E’ una dieta seguita da tante persone, soprattutto negli Stati Uniti d’America. Non prevede spuntini e si deve rispettare rigorosamente senza alcuno strappo alla regola. Se si segue alla lettera è garantito che per 3 anni non si riprenderanno i chili persi.

Il nome della dieta deriva dal fisico tedesco Max Plank che ideò la “teoria dei quanti”. La Dieta Plank consiste nel seguire un’alimentazione di proteine e verdure, con pochi carboidrati e pochissimi condimenti. Ciò permette di perdere almeno 6 kg in 15 giorni, ma bisogna essere costanti se si vuole ottenere un buon risultato.

La dieta iperproteica senza una di mantenimento

Si deve seguire per ben due settimane con un solo pasto libero la domenica. A colazione c’è solo una fetta di pane mentre a pranzo e cena no. Si può variare tra pesce, carne, uova e verdure. Un esempio: caffè con 30 gr di pane la mattina, pollo alla griglia nel primo pomeriggio e la sera due uova sode e carote.

Dopo non occorre farne una di mantenimento. Tutto sommato basta solo non mangiare cibi che gonfiano e fanno aumentare peso, come alcolici e zuccheri. Ovviamente prima di farla si deve consultare il medico perché i diabetici e soggetti con nefropatie o epatopatie potrebbero avere dei problemi. Inoltre non è da escludere che si possa affaticare il fegato e che ci possano essere dei problemi cardiovascolari.