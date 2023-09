Mattel, l’azienda può pagarti 16000 euro: Devi assolutamente candidarti | Può cambiarti la vita

Farete fatica a crederci, ma la Mattel ha aperto le selezioni per una posizione pagata 16.000 euro. Dovete assolutamente candidarvi, potrebbe veramente cambiarvi la vita. Proseguite nella lettura e capirete.

Fermi tutti, interrompete qualunque cosa stavate facendo e leggete con attenzione quello che stiamo per dirvi! La Mattel ha aperto le selezioni per una posizione molto interessante, pagata qualcosa come 16.000 euro. Ok, adesso che vi siete ripresi dal malore (si scherza ovviamente), andate immediatamente sul sito e candidatevi. Questa offerta potrebbe cambiarvi la vita per sempre.

Se siete curiosi di saperne di più, non vi resta che proseguire nella lettura, verificare di avere i requisiti necessari e buttarvi. Tanto provare non costa niente, no? Almeno non vivrete con il rimpianto di non averci neanche provato. Ecco qual è la posizione Mattel tanto gettonata.

Ecco qual è la posizione aperta della Mattel dove puoi guadagnare 16.000 euro

Prima di proseguire con l’offerta lavorativa, vogliamo condividere con voi uno scoop che forse a molti farà piacere. Dopo il successo del film Barbie, di Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling, la Mattel ci ha preso gusto. Per questo ha comunicato che ha in cantiere altri 45 progetti cinematografici, basati su altri suoi giochi. Ovviamente, se il successo dei prossimi sarà paragonato a quello della “spilungona bionda” è naturale che l’azienda voglia darsi al cinema.

Tra i tanti film, la Mattel vorrebbe farne uno sulle Polly Pocket, un altro sul dinosauro Barney e un altro ancora sulle macchinine Hot Wheels. Infine, per un particolare progetto, i capoccia dell’azienda avrebbero in mente niente po-po di meno che Vin Diesel. Chissà se il nostro Toretto preferito accetterà mai una simile offerta?

Offerta lavorativa molto remunerativa

È proprio vero, la Mattel potrebbe cercare proprio voi! Infatti, l’azienda cerca un esperto del gioco di carte più famoso di sempre, Uno, che possa non solo sponsorizzarlo con contenuti accattivanti sui social, ma anche istruire le persone sulle regole del gioco. Ovvio che dovrete avere una conoscenza pressoché perfetta di Uno, conoscere tutte le regole e conoscerle veramente, niente interpretazioni personali.

Inoltre dovrete conoscere soprattutto le regole di “Uno Quattro“. Se pensate di avere queste caratteristiche, non dovrete fare altro che candidarvi sul sito dell’azienda e sperare di essere tra i fortunati selezionati. Coloro che saranno assunti, lavoreranno 4 ore al giorno, dalle 14 alle 18, 4 giorni a settimana per 4 settimane. Il vostro compenso sarà di 16.000 euro, ne vale quindi la pena provare a mandare il vostro CV.