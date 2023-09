Nivea nel dramma più totale, prodotti ritirati dal mercato: Non devi assolutamente acquistarli

Nivea è sprofondata nella bufera più totale, alcuni dei loro prodotti sono stati ritirati dal mercato. Se li avete in casa, non dovete assolutamente utilizzarli e soprattutto non dovete acquistarli, qualora li aveste terminati.

Prodotti Nivea ritirati dal mercato

Prima di indicarvi l’elenco dei prodotti, vogliamo spiegarvi il motivo per il quale sono stati banditi alcuni cosmetici. In pratica, di recente si è scoperto che una particolare sostanza utilizzata di sovente in questa categoria, è pericolosamente cancerogena. Stiamo parlando del lilial (Butylphenyl Methylpropional o BMHCA), vietata dall’Unione Europea da marzo 2022.

Questa particolare fragranza rilascia degli effetti collaterali molto pericolosi per la salute dell’essere umano, purtroppo però questi effetti sono stati scoperti soltanto da poco, in quanto sono anni che veniva utilizzata. Non soltanto alcuni prodotti della Nivea lo presentano tra gli ingredienti, ma anche numerosi altri marchi sono stati ritirati dal commercio. Vi conviene fare una ricerca o andare direttamente sul sito di emergenza Rapex, per scoprire quali altri prodotti sono dannosi per la propria salute.

Controllate nei vostri scaffali di casa

Nivea è finita nel dramma più totale, la bufera si è abbattuta sul noto marchio, in quanto, alcuni dei suoi prodotti sono stati ritirati dal commercio. Non dovete assolutamente acquistare questi prodotti:

Nivea Bagno Latte Delicato (lotti B03ED130431 – B03ED210631)

(lotti B03ED130431 – B03ED210631) Nivea Black&White Invisible – Deodorante Spray

– Deodorante Spray Nivea Creme Care – Salviettine Struccanti Viso (lotto 89232)

– Salviettine Struccanti Viso (lotto 89232) Nivea Gel Extra Strong – Hair Styling Gel (lotto 86819)

– Hair Styling Gel (lotto 86819) Nivea Rassodante – Latte Idratante (lotti 64031674, 71652674, 71652774)

– Latte Idratante (lotti 64031674, 71652674, 71652774) Nivea Tonico Addolcente (lotti 22250610, 24445310, 33256410, 40952610)

(lotti 22250610, 24445310, 33256410, 40952610) Nivea Styling Mousse Extra strong (lotto 94050817)

Come vi dicevamo in precedenza, controllate spesso il sito di emergenza Rapex, in quanto aggiornano quotidianamente tutti i prodotti che devono essere restituiti per via di qualche problematica legata alla salute dell’essere umano. Inoltre, cercate tutti i prodotti che al loro interno contengono il lilial e buttateli subito, in quanto gli effetti collaterali potrebbero essere molto pesanti. Si parla di allergie e problemi al sistema di riproduzione, per questo Nivea, come tanti altri hanno immediatamente ritirato dal commercio i loro prodotti.