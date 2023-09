Call di lavoro: 6 trucchi per risparmiare tempo | Lo stress sarà solo un ricordo

6 trucchi per risparmiare tempo durante una call di lavoro. Dite addio allo stress, il quale sarà soltanto un lontano ricordo. La tecnologia ci viene sempre più incontro attualmente, ma non sempre è positiva.

Call di lavoro, non ti temiamo! Ecco 6 semplicissimi trucchi che vi aiuteranno a risparmiare tempo. Finalmente lo stress che tutto questo vi genera, sarà soltanto un lontano ricordo, non temete, vi risolleveremo il morale con questi consigli.

La tecnologia ci permette di affrontare call di lavoro praticamente ovunque ormai, non c’è più neanche bisogno di essere fisicamente in ufficio per poter interagire. Questo aspetto è tanto positivo quanto difficile, in quanto a volte veniamo assorbiti dal lavoro senza che neanche ce ne accorgiamo.

Risparmiate tempo durante una call di lavoro

Complice la pandemia, il lavoro ha subito uno scossone e un tocco di quella modernità che il nostro Paese non sembra essere ancora pronto ad abbracciare, quando ci ha fatto scoprire lo smartworking. Si è scoperto il lavoro da casa, le call di lavoro, le videoconferenze e così via. Nonostante oggi la maggior parte degli impieghi sia tornato in presenza, qualche piccolo regalino che la tecnologia ci aveva fatto, continuiamo a sfruttarlo.

Non sempre però lavorare da casa è un vantaggio rispetto al lavorare in ufficio, in quanto da una recente ricerca è emerso che ogni giorno perdiamo qualcosa come 8,8 ore settimanali per leggere e scrivere e-mail, mentre ne perdiamo 7,5 di ore per partecipare a riunioni che siano in call o in videochiamata. Per questo bisogna sapersi organizzare la giornata in maniera molto meticolosa, in modo da non finire risucchiati nel vortice del lavoro eterno.

6 trucchetti che ti aiuteranno

Come dicevamo, vogliamo illustrarvi 6 trucchi per risparmiare tempo, durante una call di lavoro. In questo modo, lo stress “da tecnologia” sarà soltanto un lontano ricordo. Alla fine se non la si vede come nemica, l’IA, può veramente essere una tra le nostre più care amiche.

Ecco quali sono questi 6 trucchetti:

Organizzate un calendario nel quale riporterete tutti gli impegni della giornata, dividendoli in base alle priorità, in modo che sappiate sempre quanto tempo vi rimane a disposizione in caso di call improvvisa; Cerca di dividerti il lavoro con i colleghi, valorizzando i loro punti di forza, in modo da non avere tutto sulle “proprie spalle”; Raggruppa il lavoro per attività simili ed eseguile tutte nel medesimo tempo, per esempio prima l’inoltro di tutte le e-mail, poi le chiamate e così via; Datevi dei limiti, ricordatevi che oltre al lavoro avete anche una vita meravigliosa da vivere, quindi non lavorate oltre il vostro orario lavorativo e non arrivate neanche troppo in anticipo. Sapete voi come gestire il vostro tempo; Evitate tutte quelle conversazioni e riunioni che non sono strettamente necessarie, soprattutto se non importanti. Anche perché così facendo, perdereste soltanto tempo prezioso; Preparate tutto quello che potete già dalla sera prima, in modo che il mattino inizierete bene la giornata lavorativa, senza stress inutili.