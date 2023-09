Incontri virtuali, il grosso cambiamento lascia interdetti: È stata lanciata una nuova moda | C’entrano i libri

C’è una nuova moda che impazza per quanto riguarda gli incontri virtuali. Molti però, sono rimasti interdetti da questo grosso cambiamento. Vi diciamo solo che c’entrano i libri, se siete curiosi rimanete con noi.

Se vi dicessimo che c’è aria di cambiamento per quanto riguarda gli incontri virtuali? È stata lanciata una nuova moda in merito, la quale non ha convinto proprio tutti da quello che possiamo capire dai commenti. Vi diciamo solo che c’entrano i libri, che potrebbe essere un controsenso, visto che incontri online ed editoria non vanno proprio di pari passo. Eppure…

Ormai è risaputo che non solo i giovanissimi, ma tutti quanti si stanno affidando agli incontri virtuali per trovare l’anima gemella o amici con i quali passare il tempo. La tecnologia amplia le nostre vedute, in quanto il nostro focus di incontri non si sofferma più sui pochi che abitano vicino a noi, ma le comunicazioni possono espandersi di regione in regione e ancora di Stato in Stato. Se siete quindi curiosi di sapere di questa nuova moda, proseguite nella lettura.

La nuova moda degli incontri virtuali

Gli incontri virtuali, grazie alle diverse app che sono a disposizione degli utenti, stanno avendo un successo mondiale. Queste “chiacchierate dallo schermo”, non piacciono soltanto a coloro che cercano l’anima gemella, ma anche a tutti coloro che semplicemente cercano qualcuno con cui interagire, quando si annoiano o si sentono soli. Se all’apparenza può sembrare tutto bello e meraviglioso, la tecnologia nasconde anche un lato oscuro, che se non rivelato potrebbe creare conseguenze molto pericolose.

Soprattutto i giovanissimi, dovrebbero fare attenzione a fidarsi immediatamente del primo sconosciuto che gli si para davanti, in quanto, dietro ad una app potrebbe nascondersi chiunque. Tutti potrebbero mentire sul web, motivo per cui bisogna fare ancora più attenzione di quello che normalmente si farebbe fuori nella vita vera.

Si torna alle origini?

Come dicevamo, gli incontri virtuali piacciono ancora molto alle nuove generazioni, eppure pare ci sia un cambio di rotta, in quanto molti, preferirebbero ancora incontrarsi dal vivo per fare amicizie con persone sconosciute. La nuova moda di cui vi abbiamo accennato che c’entra con i libri, si chiama “Book Dating“, dove, grazie alla collaborazione tra Libraccio e Ostello Bello, ogni persona è libera di essere sé stessa e di parlare di quello che più gli piace.

In questi incontri, le persone si presentano muniti di due adesivi, uno nel quale viene riportato il nome e nell’altro il titolo del libro preferito e grazie a questi due elementi, parte la conversazione tra sconosciuti. Le prime tappe di questa interessante iniziativa chiamata “Te lo leggo negli occhi”, ha avuto particolare successo, in quanto pare si siano formate già diverse amicizie.

Nei prossimi mesi saranno programmate altre date in altre regioni italiane, dove si cercherà di promuovere il contatto visivo per rendere le amicizie ancora più vere e vintage, se vogliamo metterla su questo piano. Eppure i più tecnologici storcono il naso per questo speed dating di libri, in quanto il mistero della realtà virtuale, continua a intrigarli di più. Siamo curiosi, voi cosa preferite?