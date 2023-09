Accessori rossi infiammano il tuo look: Ecco 20 borse che non possono mancare nel tuo armadio

Gli accessori rossi infiammano il tuo look? Ecco 20 borse che proprio non possono mancare nel vostro guardaroba, se avete una passione per questo particolare colore. Rimarrete a bocca aperta per quanto sono belle.

Ecco 20 borse che non possono proprio mancare nel tuo guardaroba se anche tu hai molti accessori rossi che infiammano il tuo look. Ci sono due tipi di persone, quelli che amano il rosso e quelli che mentono, in quanto tutti quanti, hanno almeno un accessorio rosso da sfoggiare.

Il rosso è il colore dell’indipendenza, della ribellione, dell’osare. Addirittura le scarpe rosse sono diventate il simbolo del femminicidio, fenomeno che purtroppo ci ha fatto tornare indietro di secoli, per quanto riguarda l’intelligenza e il progresso umano. Per questo, è un colore che va sfoggiato con orgoglio e di conseguenza bisogna saperlo abbinare bene con una di queste borse che vi stiamo per descrivere.

20 borse da abbinare agli accessori rossi del tuo look

Prima di parlare delle borse da abbinare, ricordiamo che il rosso è un colore bello tanto quanto imponente. Chi usa il rosso ama osare, un rossetto di questo colore porterà molta attenzione sulla bocca. Così come un decolleté rosso o una maglia. Il segreto però è quello di non esagerare, in quanto un capo rosso è già bello tosto come messaggio che vuole rilasciare, quindi non c’è bisogno di indossare tanti accessori del medesimo colore.

Per esempio, con un vestito rosso, provate ad indossare gli accessori color oro o argento, farete un figurone. Per non parlare della delicatezza di indossare un jeans e una decolleté rossa con il tacco. Ma di abbinamenti ce ne sarebbero ancora moltissimi. Infine, c’è un particolare accostamento di colori, che a prescindere dalla moda attuale può piacere o meno. Per alcuni è osceno, per le influencer di oggi è trendy, abbinare un capo rosso con un altro rosa. Che dire, deve piacere.

Non potete non averle

Eccoci giunti finalmente alle borse e alle 20 che dovrete avere assolutamente nel vostro armadio, se anche a voi il rosso piace da morire nel vostro look. Tra l’altro siamo felici di annunciare, che questo particolare colore tornerà prepotentemente nella moda di questo autunno/inverno 2023-2024.

Ovviamente nel vostro armadio non potranno mancare le luxury handbag, come per esempio la Re-Edition 1995 di Prada o la Wanda bag di Ferragamo. Oppure la ladylike, Le Chiquito Long Boucle, la Wandler di Miu Miu, la Swipe di Coperni e la Pretzel di Yuzefi. Ma ovviamente la scelta è ancora vasta, troviamo per esempio Le Nuit di Audette, la borsa rossa di Mango, la Rockstud, il bauletto di Valentino Garavani, la Gucci Horsebit, It Bag della Maison, Jewelled Hobo di Alexander McQueen e tante altre ancora.

Tranquilli, sappiamo benissimo che tutte quelle elencate hanno un prezzo importante, ma non dovete per forza acquistare questi particolari modelli, ma potrete prendere spunto e acquistare modelli simili che trovate in commercio di altre marche più a basso costo. Alla fine l’unica cosa importante è acquistare gli accessori corretti per abbinare in maniera impeccabile i vostri capi rossi.