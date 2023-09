Test della personalità. Scegli una sedia e scoprirai il lato oscuro del tuo carattere

Volete fare un simpatico test della personalità insieme a noi? Scegliete un colore tra queste 4 sedie e vi sveleremo qual è il lato oscuro del vostro carattere. Rimarrete scioccati dalle informazioni che staremo per darvi, neanche voi potevate immaginarlo.

Siamo giunti ad un altro test da proporvi, quello di oggi riguarda la vostra personalità. Come al solito, vogliamo farvi un’importante premessa, cioè che questo test non ha nessuna valenza scientifica, vuole essere solamente una divertente pausa dalla vostra quotidianità. Detto questo, è tutto molto semplice vi basterà scegliere il colore di una sedia e noi vi sveleremo il lato oscuro del vostro carattere.

Alla fine, come il simbolo cinese per eccellenza ci dimostra, lo Yin e Yang, il quale ci fa capire come ognuno di noi ha un lato buono e un lato oscuro. Non può esistere un essere umano che sia solo Yin o solo Yang, per essere definita una persona equilibrata, ognuno di noi dovrebbe avere in egual misura, un alto angelo e uno demone dentro, per metterla sotto altri esempi. Detto questo, siete pronti a giocare con noi?

Il test della personalità con le sedie

Per fare questo test della personalità, non dovrete stare molto a pensare, semplicemente di getto, dovreste scegliere una delle 4 sedie che maggiormente vi rappresenta o che vi piace. Una volta fatta questa difficile scelta, potrete andare a leggere la soluzione del colore corrispondente. La risposta potrebbe piacevi o meno, ma ricordatevi che è solo un gioco, quindi non c’è bisogno di lanciare il telefono, qualora vi foste accorti di essere troppo “oscuri”.

Ricordatevi comunque che a prescindere dal gioco, ognuno di noi può sempre cambiare, qualora qualche lato del proprio carattere proprio non vi dovesse soddisfare. Il bello dell’essere umano è questo, imparare dai propri errori e cercare di fare meglio, qualora il medesimo scenario dovesse ripresentarsi. Peccato che troppe volte, non succede, ma questo non è il luogo consono per discuterne. Torniamo a noi, siete pronti per il nostro test della personalità con le sedie?

Cosa scegli?

Avete voglia di giocare con noi a questo test della personalità con le sedie? Una volta scelto il colore, andate a leggere la soluzione prevista, vi sveleremo quanto il vostro carattere risulti essere oscuro. Se avete scelto:

La sedia rossa : vuol dire che avete molto i piedi per terra, siete molto concreti e razionali, non c’è tempo per sognare ad occhi aperti. Fate di tutto pur di tenere nascosto agli altri il vostro lato più sbarazzino e molte volte, la paura di essere scoperti, vi fa diventare nevrotici e cattivi. Attenzione quindi a non ferire le persone che realmente vi vogliono bene;

: vuol dire che avete molto i piedi per terra, siete molto concreti e razionali, non c’è tempo per sognare ad occhi aperti. Fate di tutto pur di tenere nascosto agli altri il vostro lato più sbarazzino e molte volte, la paura di essere scoperti, vi fa diventare nevrotici e cattivi. Attenzione quindi a non ferire le persone che realmente vi vogliono bene; La sedia bianca : vuol dire che siete molto solari, positivi ed entusiasti della vita, ahimè soltanto quando siete in compagnia degli altri. Quando siete da soli, il lato negativo e pessimista di voi esce fuori, portandovi in un luogo solitario e molto buio. Soltanto pochi eletti della vostra cerchia sanno quello che state passando, ma ricordatevi non c’è nulla di male a chiedere aiuto a chi vi ama;

: vuol dire che siete molto solari, positivi ed entusiasti della vita, ahimè soltanto quando siete in compagnia degli altri. Quando siete da soli, il lato negativo e pessimista di voi esce fuori, portandovi in un luogo solitario e molto buio. Soltanto pochi eletti della vostra cerchia sanno quello che state passando, ma ricordatevi non c’è nulla di male a chiedere aiuto a chi vi ama; La sedia oro : vuol dire che cercate in tutti i modi di far vedere agli altri che siete persone umili e discrete, ma in realtà quando non siete in tensione, il vostro vero IO, tenderà ad emergere, mostrando un’altra facciata della medaglia. Molte volte potreste peccare di superbia e questo alle persone che vi circondano non piace, ricordatevelo;

: vuol dire che cercate in tutti i modi di far vedere agli altri che siete persone umili e discrete, ma in realtà quando non siete in tensione, il vostro vero IO, tenderà ad emergere, mostrando un’altra facciata della medaglia. Molte volte potreste peccare di superbia e questo alle persone che vi circondano non piace, ricordatevelo; La sedia verde: vuol dire che cercate di dominare non solo gli altri ma anche l’intera situazione. Non vi rendete conto di apparire molto antipatici agli occhi degli altri, anche perché cercate sempre di primeggiare, anche a costo di far del male alle persone intorno a voi.