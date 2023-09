Naomi Campbell, ricordate com’era negli anni Novanta? Spunta la foto iconica mai vista prima

Ve la ricordate Naomi Campbell negli anni ’90? Spunta quella foto iconica mai vista prima che aveva fatto molto scalpore, come sempre la “Venere Nera”, riesce sempre a stupire, con i suoi costumi e la sua bellezza.

Dopo tanti anni, è spuntata una foto iconica, completamente inedita di Naomi Campbell, che risale agli anni ’90. Sicuramente in pochi l’avranno vista, anche se, quello scatto aveva fatto parlare molto in quegli anni, per la particolarità con la quale si mostrava.

“La Venere Nera“, nonostante i suoi 53 anni, riesce ancora a stupire e a incantare i suoi fan. Non solo per la sua bellezza eterna, che l’ha introdotta nel cerchio ristretto delle supermodelle, ma anche per i suoi racconti sulla sua vita, che non ce la faranno mai conoscere abbastanza. Nonostante gli alti e bassi vissuti sulla sua pelle, la Campbell, ancora oggi è molto ricercata dai vari brand di moda, motivo per cui è stata inserita, dalla rivista People, tra le 50 donne più belle del mondo.

L’iconica foto degli anni ’90 di Naomi Campbell

Di Naomi Campbell non ci stancheremo mai, in quanto la sua lunga esperienza sulle passerelle di alta moda, la rendono immortale agli occhi dei fan, da molti decenni. Naomi non vanta primati soltanto per quanto riguarda la sua bellezza, ma anche per il suo patrimonio, il quale è molto corposo, aggirandosi a circa 60 milioni di dollari. Inoltre, lei e Gisele Bündchen, sono le uniche due modelle che sono state definite come le regine universali delle passerelle.

Ad ogni modo, di notizie sulla “Venere Nera” ce ne sarebbero ancora molte da dire, per questo se siete curiosi di conoscerla meglio, non dovrete fare altro che vedere lo speciale, The Super Models, disponibile dal 20 settembre sulla piattaforma streaming, di Apple TV+. In ogni puntata si scopriranno diversi altarini delle supermodelle più famose di sempre, Naomi, Linda, Christy e Cindy.

Non passa mai di moda

Naomi Campbell non passerà mai di moda e non vuole essere uno scioglilingua, in quanto la grazia che contraddistingue la “Venere Nera”, l’accompagnerà sempre. Dopo tanti anni, è spuntata quella foto iconica mai vista o comunque da molti dimenticata, che era stata tanto chiacchierata in quegli anni,

Ci riferiamo alla sfilata di Versace del 1991, nella quale Naomi indossava quel coloratissimo vestito a tema Marylin Monroe, che tanto aveva fatto scalpore. Con l’eleganza e la perfezione che l’hanno sempre contraddistinta, con quel particolare abito aveva infiammato la passerella. Ovviamente di abiti particolari ne ha indossati parecchi, ma quello resterà per sempre nel cuore degli appassionati di moda.