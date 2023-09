Francesca Manzini, la corsa in ospedale è inesorabile: “Ho avuto un…” | Come sta adesso

Francesca Manzini ha raccontato di quell’episodio della sua vita che l’ha costretta a recarsi in ospedale con urgenza. Ha vissuto momenti terribili della sua vita e se non fosse stato per una persona in particolare, la sua vita sarebbe stata molto diversa.

La corsa in ospedale è stata inesorabile per la comica Francesca Manzini, la quale ha vissuto un momento particolarmente difficile della sua vita. Le sue dichiarazioni hanno veramente fatto intristire il pubblico, in quanto l’imitatrice è sempre sembrata così serena durante il lavoro, invece ha sempre nascosto delle ferite devastanti dentro di lei.

Se non fosse stato per una persona in particolare, non ci sarebbe niente da ridere per lei adesso. La vita è fatta di momenti che possono veramente toglierti la speranza, se non si è abbastanza forti da reagire. Molte volte incontrare la persona giusta al momento giusto è l’unica soluzione per riuscire a guarire e questo la Manzini lo sa molto bene. Ecco che cosa ha raccontato a “cuor leggero”, la nota conduttrice radiofonica.

Corsa in ospedale per Francesca Manzini

Francesca Manzini è la figlia del team manager della Lazio, Maurizio Manzini, con il quale ha avuto un rapporto abbastanza altalenante. Dopo una breve gavetta, la Manzini fa i primi passi in televisione con piccoli ruoli, ma dopo essersi fatta conoscere, da questo mondo non c’è più uscita, grazie al suo talento dell’imitazione, doppiaggio, comicità e conduzione. Nonostante agli occhi dei follower è sempre apparsa come bella, felice e sorridente, nel suo passato c’è sempre stato ben altro.

In adolescenza ha avuto gravi problemi di anoressia e bulimia, che le hanno causato molti problemi fino a pochi anni fa. Se oggi è guarita per quanto riguarda i disordini alimentari, lo deve principalmente a due persone, la prima di cui vi parleremo a breve e la seconda: “Ho ricominciato a volermi bene, a vedermi bella. Devo ringraziare il mio nutrizionista, grazie a lui ho superato del tutto i miei disturbi alimentari. Ho capito che bisogna mangiare per nutrirsi e non per compensare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)

L’amore l’ha salvata

Francesca Manzini, conosciuta soprattutto grazie a Carlo Conti e al programma Tale e Quale Show, ha rilasciato una recente intervista ai microfoni di Caterina Balivo a La Volta Buona, nella quale ha dichiarato diversi aneddoti finora tenuti nascosti, della sua vita. Innanzitutto se oggi sta bene ed è felice, lo deve principalmente al suo fidanzato, il bel barbiere, sosia di Johnny Deep, Marco Scimmia, il quale l’ha convinta ad andare in terapia per risolvere i diversi problemi che l’attanagliavano fin dall’adolescenza.

Inoltre, è merito di Scimmia, se Francesca è tornata a parlare con suo padre. Tra l’altro è proprio a causa del padre, che la comica è finita in ospedale: “È stato grazie a Marco se ho riallacciato i rapporti con mio padre. Non ci parlavamo da 4 anni, l’unica volta che mi ha scritto è stato dopo la prima puntata di Striscia la notizia, per lo shock ho avuto un attacco di panico e Antonio Ricci ha dovuto accompagnarmi in ospedale”.