Edoardo Leo, la confessione agghiacciante: “Sono ingrassato 22 kg” | Ecco come è cambiato l’attore

Edoardo Leo ha rilasciato una dichiarazione che per molti è stata definita agghiacciante. È ingrassato di ben 22 kg, ecco com’è cambiato l’attore, nessuno riesce a credere alle sue parole. Più che altro non capiscono il motivo di tutto ciò.

È una dichiarazione shock quella rilasciata da Edoardo Leo, il quale ha confessato di essere ingrassato di ben 22 kg. Ecco com’è cambiato l’attore, questa trasformazione agghiacciante, ha fatto restare senza parola, i suoi fan, in quanto nessuno capisce il motivo di questo cambiamento nell’attore.

Quando qualcuno ingrassa o dimagrisce a vista d’occhio, c’è sempre preoccupazione tra coloro che veramente ci tengono. Lasciamo stare tutti quelli che si divertono a fare del patetico body shamming, perché quelli non sono persone di cuore, ma ci riferiamo a coloro che si preoccupano veramente della salute della persona in questione. Qui sta succedendo la medesima cosa, i follower sono in ansia per Edoardo, in quanto hanno paura che possa avere qualche problema di salute tenuto nascosto. Cosa starà succedendo?

Edoardo Leo ingrassato di 22 kg

Edoardo Leo è il bravissimo attore che conosciamo fin dai tempi di Un medico in famiglia. Di strada ne ha fatta da allora e grazie alle sue molteplici interpretazioni, ad oggi è diventato una presenza rinomata nel mondo del cinema e della televisione. Nei film che Edoardo interpreta, ci sono sempre uno o più temi di attualità che l’attore vuole portare a galla per dare uno scossone al pubblico.

Ha trattato il femminicidio, piaga della Società che non fa altro che dilagare negli articoli di cronaca giornalieri, ma anche revenge porn, amore tossico, controllo psicologico e così via. Tra i diversi film a cui ha preso parte, mai come nel film, Mia, vengono portate alla luce tutte quelle paure che un genitore tiene segregate nel proprio Io più profondo, per quanto riguarda le proprie figlie. Questo film ha avuto successo, in quanto la trama recitata alla perfezione da Leo e da tutti gli altri membri del cast, è reale e la cosa che preoccupa è che potrebbe succedere ad ognuno di noi.

Edoardo Leo è questo, un attore che abbraccia ogni singolo personaggio che interpreta, nella maniera più coinvolgente e veritiera possibile, prendendo lo spettatore dall’inizio alla fine della storia.

Facile è stato prenderli, difficile è stato perderli

Vi abbiamo fatto tutto questo spiegone, in quanto il motivo per cui Edoardo Leo è ingrassato di 22 kg è dovuto alla sua interpretazione di un film. Questo cambio di immagine, a cui molti attori si prestano, ogni volta che devono interpretare un particolare personaggio, Leo l’ha voluto per il film, Non sono quello che sono, trasposizione rivalutata dell’Otello di Shakespeare.

A questo ruolo Edoardo ci teneva particolarmente, in quanto il tema principale della storia è sicuramente il femminicidio: “Nel 2023 finora siamo arrivati a 79 donne ammazzate, quindi viviamo un’emergenza”, spiega l’attore. “In qualche modo ho sempre fatto così: anche nelle commedie più divertenti ho affrontato temi come lavoro, crisi economica, fallimento personale”.

Per questo si è immedesimato nel personaggio e come ha dichiarato lui stesso “sono ingrassato di 22 kg”: “Volevo liberarmi dall’immagine del bel ragazzo con le spalle larghe che fa le foto glamour con lo smoking, volevo disintegrarla…Ci sono voluti tre mesi e qualcosa. Prendere 22 chili è stato bellissimo. Ho mangiato pasta a pranzo e cena tutti i giorni. Per perderli se n’è andato un anno, un inferno…”.