Beatrice Luzzi, a ruota libera contro la concorrente Nip: “Sei una falsa”

Beatrice Luzzi parte a ruota libera e non si ferma più, inveendo contro la Nip. Le dà della falsa e scatta il caos all’interno della Casa del Grande Fratello. Diciamo che gli animi erano già super tesi.

È guerra tra Vip e Nip! Beatrice Luzzi a ruota libera contro la Nip che non si aspettava di sentirsi dire: “Sei una falsa”. La situazione è sfuggita di mano, non si sa cosa succederà da adesso in poi, in quanto gli animi sono tesi tra i concorrenti del Grande Fratello.

Sicuramente questa nuova edizione del reality è partita con il botto, in quanto non vedremo forse episodi trash, ma grandi litigate si, questo è poco ma sicuro. Per il momento sono tutti scioccati da quello che è successo, in quanto non si aspettavano una tale reazione tra la Luzzi e la collega di avventura.

Beatrice Luzzi contro la Nip

Che dire, gli ascolti del Grande Fratello, non sono proprio brillanti, a soltanto due settimane dall’inizio. Bisogna sperare che le cose possano migliorare piano piano, quando i telespettatori inizieranno a prendere a cuore e ad appassionarsi delle storie dei vari inquilini della casa. Tra i protagonisti della Casa che hanno attirato maggiormente l’attenzione, tra i tanti c’è sicuramente Beatrice Luzzi che non viene citata soltanto per lo scontro con la Nip, del quale vi parleremo a breve, ma anche per il rapporto con il resto dei membri del GF.

Pare che per il momento Beatrice si sia fatta un po’ di terra bruciata con alcune ragazze, le quali non hanno espresso giudizi su di lei proprio amorevoli. Per esempio Anita ha dichiarato: “Io le ho detto che ha dei modi un po’ taglienti e invece lei dice che non è vero. Comunque con lei uno dice di smetterla, io smetto pure ma lei invece continua…”. Nel discorso si è introdotta anche Letizia, la quale sostiene:

“Questo è proprio quello che le ho detto io. Cioè io anche capisco che non vuole parlare, perché fa parte del suo carattere…mi ha chiesto se Anita potesse avercela con lei.. cioè io ho capito che lei non si rende conto del tono di voce e dei modi che utilizza…”. La Luzzi deve fare attenzione perché essendo già in nomination, non è detto che la prossima volta non esca dalla Casa.

Dopo la buonanotte…il delirio

Beatrice Luzzi parla a ruota libera contro quella concorrente Nip che proprio non sopporta. Diciamo che dopo aver chiarito durante la diretta con Alfonso Signorini, l’equilibrio trovato tra Beatrice e Rosy Chin sembra essere sparito di nuovo. Che le due non nutrano simpatia reciproca ormai è cosa risaputa, come dimostra anche lo sfogo della Luzzi nei confronti della Nip subito dopo la fine della diretta:

“Ha fatto tutta la carina in puntata e adesso le rode nuovamente il c**o. Se noti, ogni volta che Rosy parla con qualcuno alla fine ritorna a parlare sempre di se stessa, quindi quanto effettivamente ascolta quello che dicono gli altri? Se è falsa? Per me una che si comporta così non è sincera. Però il confronto che abbiamo avuto in puntata mi è piaciuto. Ora però è inca***ta perché le ho detto che è egocentrica…”.