Ema Stokholma, dopo anni ha spifferato tutto: “Non lo sopporto più…” | Terribile scoperta

Ema Stokholma, dopo anni lo ammette e spiffera la verità, non lo sopporta più e la terribile scoperta lascia tutti quanti senza parole. Questa frase detta proprio da lei è veramente un controsenso.

Non lo sopporta più e Ema Stokholma lo ammette senza troppi giri di parole. È arrivato perfino ad odiarlo e lo spiffera dopo tanti anni, questa è veramente una scoperta terribile da fare che in realtà fa anche riflettere se vogliamo. Nessuno se lo aspettava proprio da lei.

Eppure Ema lo ammette senza peli sulla lingua, non ha timore che qualcuno possa sentirsi offeso. Dovrà pagarne le conseguenze, in quanto purtroppo, non si può tornare indietro per alcune circostanze. Cos’è successo di così tanto grave alla nota conduttrice da farla arrivare ad una rivelazione del genere?

Ema Stokholma spiffera tutto

Dopo queste parole, sono in molti che sospettano che tra Ema Stokholma e il suo boyfriend, Angelo Madonia, le cose non vadano più molto bene. Galeotto fu Ballando con le stelle, il quale tra un passo e l’altro, non solo li ha fatti incontrare ma anche innamorare perdutamente. Sembrava andasse tutto bene, in quanto i due apparivano sui social più innamorati che mai. Probabilmente qualcosa si è spezzato adesso se Ema, ha rivelato addirittura di non sopportalo più.

Che i due siano giunti alla fine? È questa la domanda che molti follower stanno facendo sul profilo della nota conduttrice da diverse ore a questa parte. Cerchiamo di capire esattamente, cosa sta succedendo nella vita della Stokholma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr. Gaspare Reina (@gaspare_reina)

Si è pentita

Ema Stokholma dopo anni ha spifferato tutto: “Io non sopporto più i miei tatuaggi. Pensateci bene ragazzi, pensateci bene…”, così inizia il post social della nota conduttrice la quale l’ha ammesso, vuole togliere tutti i suoi tatuaggi, in quanto non ama più quei segni sulla sua pelle. Fortunatamente per lei, adesso, con le nuove tecnologie, questo è possibile, ma il trattamento con il laser non è soltanto lungo, ma anche doloroso. Quindi tranquilli, sembrerebbe che il suo fidanzato ancora lo sopporti.

Ema si è mostrata sui social, durante la sua prima seduta di rimozione tatuaggi e da quello che abbiamo potuto capire, non è assolutamente “una passeggiata”. Come ha dichiarato il dottor Valerio Pedrelli: “Solo nel 2018 ne ho rimossi 1200, e in generale sono disegni, magari dallo stile tribale perché non vanno più di moda o perché dalle dimensioni esagerate. E poi scritte con errori in inglese, tatuaggi in vecchio stile che stancano, ma soprattutto ho ricevuto tante richieste per rimuovere il simbolo dell’infinito…”. Quindi il consiglio, guardando la Stokholma e quello che, prima di farsi un tatuaggio bisogna pensarci molto bene, in quanto se lo si fa dovrebbe essere per sempre.