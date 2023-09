Charlene Di Monaco, dalla malattia alla confessione tremenda: “Sto per…” | Preparatevi a tutto

Charlène di Monaco sta per tornare e lo confessa senza troppi giri di parole. Preparatevi a tutto, perché dopo la malattia è tornata più forte di prima e ne vedremo sicuramente delle belle. Chi non ha creduto in lei, dovrà ricredersi.

Dalla malattia alla confessione tremenda, è una Charlène di Monaco più forte quella che ritroviamo oggi. Sta per tornare, preparatevi a tutto perché la reale è più agguerrita che mai e sicuramente non si farà fermare da nessuno questa volta.

L’hanno definita, “la principessa triste”, ma oggi sembra stare meglio, quindi Charlène dimostrerà a tutti di che pasta è fatta. Non è sempre facile essere al centro perenne delle scene e i reali lo sanno bene, perché non possono mai mostrare debolezze, se non vogliono essere giudicati.

Charlène di Monaco sta per tornare

Charlène di Monaco dopo la confessione, ha attirato come sempre molto scalpore su di lei, soprattutto dopo essere tornata per la prima volta in Sudafrica, dopo la malattia, senza marito e figli a seguito. Da quello che si vocifera sui tabloid francesi: “Ci aspettavamo tutti che il Principe Alberto fosse qui: tutti volevano vedere la coppia reale insieme. Purtroppo il Principe sembra essere rimasto lontano per il momento ma, chissà, potrebbe arrivare”.

In molti sostengono che tra Charlène e Alberto perduri quel matrimonio di facciata che li avrebbe accompagnati fin dagli esordi, ma ovviamente noi non possiamo sapere quale sia la verità. Sappiamo solo che il reale è stanco di questi continui pettegolezzi su di lui e su sua moglie. Da quello che ha dichiarato loro due si amano ed è questo quello che conta. Questo viaggio probabilmente la principessa l’ha voluto affrontare da sola, per liberarsi dal brutto ricordo che la lega al suo paese natale dopo quella brutta infezione che l’ha colpita proprio in Sudafrica.

Le sue parole

Charlène di Monaco ha rilasciato una recente intervista, nella quale si racconta a “cuore aperto”, parlando della malattia che l’ha colpita fino al suo grande ritorno attuale. Ecco che cosa ha dichiarato la moglie di Alberto: “Sto meglio, sono pronta per tornare a nuotare…Cammino regolarmente, ma vorrei riprendere gli allenamenti di nuoto, per recuperare un po’ più di energia e sentirmi più forte…”.

Così, quel: “sto per tornare“, non si riferisce solo alla sua vita, ma anche al suo sport per eccellenza, il nuoto. Charlène di Monaco, vuole solo tornare a vivere, non curandosi più di tutto quello che pensano su di lei e sulla sua famiglia. Alla fine la verità rimarrà sempre celata dietro le mura domestiche.