“A lui devo tanto…”: Elisabetta Gregoracci, finalmente svelato il segreto sconosciuto

Elisabetta Gregoracci, ha svelato il suo grande segreto: “A lui devo tanto..”. Ecco i dettagli della vicenda

Elisabetta Gregoracci, classe 1980, è una celebre showgirl che è diventata una presenza fissa nel panorama televisivo italiano. Icona di sensualità ed eleganza, non perde occasione per mostrare il suo fisico da urlo alla veneranda età di 43 anni.

Nasce a Soverato, in provincia di Catanzaro e sin da piccola si avvicina al mondo della bellezza e della moda. Grazie al sostegno e alla presenza della sua famiglia, ha potuto contare sul loro aiuto e si è dedicata alla sua grande passione per le passerelle.

Partecipa a diversi concorsi di bellezza e si aggiudica il titolo di Miss Sorriso. La competizione le dona visibilità tanto che viene scelta come modella da brand lussuosi come Armani e Dolce & Gabbana. Debutta anche in televisione in qualità di conduttrice di celebri show. Da anni è ormai una presenza fissa sul palco di Battiti Live.

Con la sua bellezza ha fatto innamorare milioni di persone, compresa gente appartenente al mondo dello spettacolo. Uno degli uomini che ha letteralmente perso la testa per la showgirl è stato l’imprenditore milionario Flavio Briatore. La coppia si sposa nel 2008 nonostante le critiche in merito alla differenza d’età di circa 30 anni. Dal loro amore nasce Nathan Falco nel 2010.

Elisabetta Gregoracci, svela un grande segreto

Elisabetta Gregoracci appare ancora bellissima all’età di 43 anni. Il suo viso brillante, il sorriso perfetto ed il fisico da urlo anche dopo la gravidanza è da far invidia al mondo intero. La sua pelle appare sempre radiosa e sana e in molti, si chiedono se la bella calabrese abbia un segreto nascosto. Ebbene sì, Elisabetta Gregoracci ha svelato la sua terapia di bellezza antiage.

Cliente fissa della clinica The Longevity Suite, la conduttrice di Battiti Live effettua spesso a dei trattamenti beauty studiati appositamente per lei. Con la supervisione di un medico esperto, la Gregoracci si sottopone a delle flebo di multivitaminico, con l’aggiunta di aminoacidi e minerali. L’obiettivo è di creare un equilibrio tra salute, bellezza ed energia fisica. Tuttavia, il suo fascino non si limita ad una flebo. La showgirl confessa di tenersi in forma con una dieta mediterranea, con lo sport e grazie a suo padre: “Devo tanto al DNA e allo sport, mio padre era istruttore di karate e con lui sono diventata cintura nera”.

Elisabetta Gregoracci, gli haters la insultano: “Mi chiamano prostituta”

Elisabetta Gregoracci, oltre ad essere una donna di spettacolo molto celebre, è anche una bellissima donna dai lineamenti mediterranei. All’età di 43 anni si mantiene in perfetta forma fisica grazie all’alimentazione, allo sport e a trattamenti antiage. Tuttavia, molti invidiosi non perdono occasione per giudicarla e offenderla.

In diverse occasioni è stata presa di mira per i suoi look sexy. La conduttrice si sfoga: “I messaggi che mi arrivano dalle donne sono un pochino esagerati, questa cosa mi dispiace moltissimo perché mi danno della prostituta semplicemente perché indosso un body scollato. Si parla tanto di violenza sulle donne, ma anche la violenza verbale è comunque violenza. Care donne, siate meno aggressive, siate meno violente…”.