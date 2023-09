Kate Middleton, ecco cosa porta sempre con sé: Lo utilizza tutti i giorni e costa pochissimo

Ecco cosa porta sempre con sé, Kate Middleton. Quando vi avremo svelato questo dettaglio, non crederete ai vostri occhi, costa pochissimo e lo utilizza tutti i giorni. Diciamo che deve tutto a questo oggetto.

Kate Middleton ha fatto una scoperta mozzafiato dalla quale non si allontana più. Lo porta sempre con sé ormai e lo usa tutti i giorni. Il bello è che costa pochissimo, quindi potrete acquistarlo pure voi, è un oggetto rivoluzionario che veramente potrebbe cambiarvi la vita.

Il fatto interessante è che una reale come Kate, non acquista oggetti a cifre altissime, ma si “accontenta” di oggetti che potrebbero comprare i sudditi, piuttosto che gli altri membri della Royal Family. Per questo la moglie di William piace tanto al popolo, perché è una di loro. C’è da dire che la Middleton l’ha dimostrato di sovente di vivere diversamente dall’élite, in quanto non solo ricicla gli abiti per diverse occasioni, ma si accontenta di spendere cifre molto minori rispetto a quello che potreste pensare. Solo per questi preamboli, dovreste essere tentati ad acquistare questo particolare oggetto, anche perché se lo ha acquistato Kate, un motivo ci sarà.

Kate Middleton lo usa tutti i giorni

Prima di svelarvi la chicca che Kate Middleton porta sempre con lei, volevamo raccontarvi di quel pettegolezzo che sta girando a corte nell’ultimo periodo. Ci teniamo a precisare che noi lo stiamo solo riportando, anche perché non c’è stata nessuna conferma o smentita dalla Royal Family. Sui tabloid inglesi si fa sempre più insistente la voce che Kate possa essere incinta del suo quarto figlio.

Diciamo che tutti gli occhi sono puntati sulla principessa del Galles. I follower osservano tutto, dal look che indossa, agli impegni reali che ha annullato, perfino c’è chi sostiene che la Middleton non accompagnerà il marito ai vari appuntamenti, New York, Singapore, ecc. per via della gravidanza che vogliono tenere nascosta ancora un po’. Per il momento, come dicevamo questi sono solo pettegolezzi, ovvio che la nascita di un royal baby porterebbe nuova linfa vitale a palazzo e soprattutto sposterebbe l’attenzione dai Sussex al nascituro, cosa molto sperata da Re Carlo III.

Acquisto alla portata di tutti

Dunque se Kate Middleton sia o meno incinta, non c’è ancora dato saperlo, ma quello che sappiamo è qual è l’oggetto che si porta sempre dietro, dal quale non si separa mai. La usa tutti i giorni e stiamo parlando della spazzola Tantle Angel, la quale aiuta la principessa del Galles, ad avere capelli sempre in ordine, voluminosi e corposi.

Questa strabiliante spazzola, potrebbe essere vostra alla modica cifra di 7 euro. Tra l’altro, a creare la Tantle Angel è stato, Richard Ward, l’hair-stylist personale della Middleton. Che dite, voi la comprerete?