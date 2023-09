Pippo Baudo, ricordate com’era negli anni 80? La sua immagine è completamente cambiata

Ve lo ricordate com’era Pippo Baudo negli anni ’80? Ad oggi, la sua immagine risulta essere completamente cambiata, farete fatica a riconoscerlo. I fan sono scioccati, hanno fatto difficoltà a capire che si trattava proprio di lui.

Pippo Baudo è una leggenda nel campo della conduzione, rimarrà per sempre il personaggio televisivo per eccellenza nella storia della televisione italiana. La maggior parte di voi sono abituati a vederlo con l’immagine di oggi, ma voi ve lo ricordate com’era negli anni ’80? Siamo sicuri che farete fatica a riconoscerlo, una volta che ve lo mostreremo.

Il conduttore, ha dato veramente tanto alla televisione, diventando uno dei volti simbolo del Festival di Sanremo. È stato talmente tanto al centro dei riflettori che oggi, non ne vuole più che sapere di tornare a condurre. Da qualche anno è andato in pensione e si è tenuto lontano dalle scene, tant’è che nessuno sa quasi più niente di Pippo. L’ultima volta che l’abbiamo visto sul piccolo schermo è stato nel 2021, quando Baudo ha accettato l’invito di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, diventando “ballerino per una notte”.

Pippo Baudo negli anni ’80

Anche Pippo Baudo, ha voluto rilasciare una dichiarazione, in merito all’amico scomparso, Toto Cutugno, con il quale aveva un ottimo rapporto. Ancora oggi, lo ricorda come una persona gentile: “Il mio ricordo di Toto Cutugno? È molto malinconico ma nello stesso tempo bello. Perché era una bella persona, un personaggio eccezionale. Un grande compositore e soprattutto un uomo molto gentile…una persona perbene, e come tale è stata riconosciuta dagli italiani che lo hanno sempre premiato cantando ancora le sue canzoni. Anche all’estero…”.

Inoltre, Baudo ha precisato che lui l’ha sempre voluto al Festival di Sanremo, in quanto, avere Toto in gara era una garanzia: “Perché funzionava benissimo…io lo volevo sempre Toto Cutugno, era una garanzia, era successo matematico…”.

Un cambio d’immagine

Chiusa la parentesi Toto Cutugno, che era doverosa aprirla, torniamo alla domanda inziale del nostro articolo. Ve lo ricordavate Pippo Baudo negli anni ’80? Dopo aver visto la foto che vi abbiamo riportato, siamo curiosi di sapere cosa avete pensato appena l’avete visto?

Tra l’altro in quegli anni, conduceva programmi cardine di mamma Rai, come per esempio Luna Park, Domenica In, Vota la voce, Fantastico, Un milione al secondo e così via. Per non parlare di quelle prime edizioni del Festival di Sanremo, che iniziavano a prendere piede nella storia della musica italiana.