Heather Parisi, sparita dai radar televisivi: Ma oggi cosa fa la ex ballerina? Ha stravolto la sua vita

Heather Parisi è sparita da molto tempo dai radar, eppure la sua fama la precede e la rende immortale, per questo in molti si sono chiesti che fine abbia fatto la ex ballerina? Ha stravolto completamente la sua vita.

Negli anni ’80 è stata una presenza fissa della televisione, in quanto con i suoi balletti e le sue canzoni ha incantato tutti. Eppure, oggi, la bella Heather Parisi è sparita dai radar già da parecchio, per questo i suoi fan sono curiosi di sapere che fine abbia fatto l’ex ballerina? Farete fatica a crederci, ma la showgirl ha stravolto totalmente la sua vita, in quanto ha cambiato totalmente modo di essere e di apparire.

Se si pensa a Heather la prima cosa che ci viene in mente è quel motivetto diventato un vero e proprio tormentone negli anni ’80: “E le cicale, Cicale, cicale, cicale…”. Di anni ne sono passati da allora, eppure i telespettatori, porteranno sempre nel cuore la ballerina e quegli anni nei quali la Parisi ha raggiunto l’apice della sua carriera. Poi le sue apparizioni hanno iniziato a diradarsi, mentre si intensificava quella competizione con Lorella Cuccarini che ha fatto tanto chiacchierare all’epoca. Eppure, la Parisi, nonostante siano passati anni, continua a tenere alto l’interesse dei suoi follower. Ecco che cosa fa oggi.

Che fine ha fatto Heather Parisi?

Heather Parisi l’abbiamo vista non molto tempo fa al matrimonio della figlia di suo marito, Umberto Maria Anzolin. L’ex ballerina ha documentato sui social, con diversi scatti, il giorno più bello della vita di Guendalina. È sempre apparsa molto amorevole con la sua figliastra, per questo i follower sono rattristati che il rapporto con sua figlia biologica invece, non sia per niente così affiatato.

Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata del cantante Ultimo, è la figlia della Parisi, con i quali rapporti non sono dei migliori. In una recente intervista rilasciata a Belve, mamma Heather aveva detto di sua figlia, quando la Fagnani le aveva chiesto della relazione della figlia: “Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia…”.

Per tutta risposta, sua figlia Jacqueline aveva dichiarato sui social: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita…Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da dieci anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita…”.

Cosa fa oggi?

Heather Parisi, come avrete potuto capire non ha un rapporto semplice con la sua vecchia vita, cioè quella che ha vissuto prima del suo matrimonio con il suo attuale marito Umberto Maria Anzolin. Sono in molti che si sono chiesti che fine abbia fatto la famosa ex ballerina? Sappiamo che vive a Hong Kong e ha avuto due gemelli, pare inoltre che non abbia un rapporto molto affiatato con le sue due primogenite, nate da relazioni differenti.

Nonostante sia sparita dalle scene, la Parisi è molto gettonata sui social e inoltre insegna danza privatamente nella sua lussuosa abitazione. Insomma, Heather non se la passa per niente male, anche se non è più l’icona televisiva che tutti conoscevamo.