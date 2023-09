Luca Barbareschi, la catastrofe che gli ha stravolto la vita: “Mi hanno violentato”

Luca Barbareschi, vittima di un terrificante episodio di violenza. Il carnefice è stato un prete, ecco i dettagli

Luca Barbareschi è uno dei più grandi volti della televisione e del cinema italiano. Nasce nel 1956 a Montevideo, in Uruguay. Luca inizia un percorso nel campo della recitazione presso il celebre Studio Fersen di Roma.

Terminati gli studi, ottiene il suo primo incarico come aiuto regista a Chicago e parte insieme al suo collega Virginio Puecher per allestire la scenografia dell’opera “I racconti di Hoffmann“. Tuttavia, il vero successo per Luca arriva nel 1983 quando debutta al cinema con la pellicola “Summertime“.

Trasferitosi a Roma, Barbareschi prosegue la sua carriera da attore televisivo e cinematografico. Lo ricordiamo in “Brooklyn“, “Sogno di una notte d’estate” e “Via Montenapoleone“. Luca Barbareschi è sempre più apprezzato dal pubblico internazionale e nel 1989 firma il suo primo contratto come regista per il film “Ardena“.

Uno degli artisti che ha fatto la storia della televisione e del cinema italiano, Luca nel 2009 fonda anche una propria casa di produzione, la Casanova Multimedia S.p.A. Barbareschi produce diverse miniserie televisive come “Nero Wolfe” e “Walter Chiari – Fino all’ultima risata“, entrambe in onda su Rai Uno.

Luca Barbareschi, la violenza da parte di un prete

Luca Barbareschi è un celebre attore, produttore e regista televisivo e cinematografico. Tra i capolavori che portano il suo nome, non possiamo non citare “The penitent“. Si tratta del primo film di Barbareschi di stampo americano che narra la storia di un paziente psichiatrico omosessuale. Parlando del personaggio di questo film, il regista dichiara: «Sono stato omosessuale nella mia vita».

Da bambino, Luca Barbareschi è stato vittima di terribili abusi da parte di un prete: “Io sono stato un bambino molestato, mi hanno abusato dagli otto agli undici anni i preti gesuiti a Milano: mi chiudevano in una stanza, uno mi teneva fermo e l’altro mi violentava. Ho fatto una legge su questa cosa qui”.

Luca Barbareschi, la confessione sulle attrici molestate: “Andrebbero denunciate”

Luca Barbareschi, in più occasioni, ha confessato la terribile violenza subita quando era giovanissimo da parte di preti gesuiti. Un’esperienza terrificante che segna inevitabilmente il percorso di vita di un bambino. A proposito di molestie, Luca si è espresso anche sulle attrici dell’Associazione Amleta, in cui decine di donne sostengono di essere state molestate da registi e produttori.

Luca confessa: “A me viene da ridere, perché alcune di queste non sono state molestate [..] Alcune di queste andrebbero denunciate per come si sono presentate. sedendo a gambe larghe: ‘Ciao, che film è questo?’. Non ho avuto mai bisogno di fare trucchi per scopare, una cosa del genere non è il mio stile. Ho detto: ‘Amore, chiudi le gambe, ho visto che hai le mutande, o che non le hai, interessante, ma ora parliamo di lavoro’”.