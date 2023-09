Stefano De Martino, ieri e oggi: Il conduttore ha ceduto ai ritocchini | Tutta la verità

Finalmente è emersa tutta la verità su Stefano De Martino e su quelle foto messe a confronto, di ieri e di oggi. Il conduttore veramente ha ceduto al ritocchino estetico? Mettiamo le immagini a confronto.

Stefano De Martino è il noto ballerino e conduttore televisivo, che fin dai suoi esordi ad Amici di Maria De Filippi, è entrato nel cuore dei fan e non ne è più uscito. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata, in quanto non solo ha abbandonato la tuta da danza per indossare lo smoking del conduttore, ma si è prestato anche al ruolo di doppiaggio, nel film d’animazione di Disney Pixar, Elemental.

Oltre ai suoi show classici, De Martino, da questa ottava edizione, sarà la voce narrante del docu-reality della Rai, Il Collegio. Ovviamente, come tutti gli appassionati della storia sapranno, Stefano non ha fatto parlare di sé in questi ultimi giorni soltanto per la sua carriera, ma soprattutto per la sua vita sentimentale, la quale sta subendo delle battute d’arresto.

Anche se nessuno ha mai ufficializzato, è palese pensare che ormai la storia tra lui e Belen Rodriguez sia ufficialmente terminata. Anche perché entrambi pare abbiano voltato pagina, lei con Elio Lorenzoni e lui con Martina Trivelli. Inoltre, sono in molti che si sono chiesti, confrontando le foto del passato, se Stefano De Martino abbia o meno ceduto ai ritocchini estetici. Cerchiamo di capirlo insieme.

I ritocchini di Stefano De Martino

La storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, continua ad appassionare i follower, in quanto, ad oggi, nessuno dei due, frecciatine a parte, non ha ancora rivelato nessuna indiscrezione circa la loro rottura. Per il momento, sembrerebbe che gli ex coniugi abbiano ufficialmente voltato pagina con nuovi compagni, mettendo comunque i loro figli sempre al primo posto, però non si sa altro. Ma le cose potrebbero cambiare, visto che sia De Martino sia la Rodriguez, parleranno presto in pubblico.

Sappiamo che Stefano sarà ospite al programma di Francesca Fagnani, Belve, mentre Belen, andrà da Mara Venier a Domenica In. I fan riusciranno quindi a capire qualcosa su quello che è successo tra di loro? Da rumors interni, pare che Belen non solo parlerà del suo ex marito, ma chiarirà finalmente anche l’aspetto Mediaset. Che dire, ne ascolteremo sicuramente delle belle.

Ieri e oggi

Stefano De Martino, ha sempre avuto il suo perché e su questo non si discute, anche se, a detta della rubrica di Striscia la Notizia, Fatti e Rifatti, il povero conduttore non ha passato il controllo dello scanner test. Infatti, analizzando le immagini del passato con quelle di oggi, secondo il Tg Satirico, De Martino avrebbe apportato modifiche ai denti, al naso e alle orecchie.

Ebbene sì, pare proprio che Stefano De Martino abbia ceduto ai ritocchini, per migliorare il suo aspetto, che era già perfetto così com’era. Che dire, se si sente più sicuro di sé, ha fatto bene. Intanto noi vi pubblichiamo la foto del prima e del dopo in modo che possiate giudicare voi stessi.