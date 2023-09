Luciana Littizzetto, perde la pazienza: “Sei una str***a” | Tensione alle stelle a Tu si Que vales

Si è vissuto un momento di alta tensione a Tu si que vales, Luciana Littizzetto ha perso la pazienza e la situazione è sfuggita a tutti di mano. Come prima puntata è stata molto esilarante.

Luciana Littizzetto, nel corso degli anni, grazie alla sua simpatia e al suo carattere, si è fatta conoscere non solo nel campo della comicità, ma anche per quello di conduttrice e personaggio dello spettacolo. Ne sono passati di anni, quando a, Mai Dire Domenica, faceva ridere i telespettatori con personaggi iconici quali Lolita e Nives. Sicuramente anche la stessa comica, al solo pensiero si sarà fatta una fragorosa risata.

Ovviamente oggi è molto cambiata dall’epoca, anche i suoi personaggi non ci sono più, in quanto continuiamo a “morire dal ridere” semplicemente con Lucianina, come la chiamano affettuosamente i fan. Non solo la vedremo al fianco di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ma anche a Tu si que vales, da poco iniziato, insieme a Maria De Filippi e soci. Proprio per quanto riguarda il programma Mediaset, la Littizzetto è finita al centro delle scene per quell’episodio turbolento che ha caratterizzato la prima puntata. Ecco che cos’è successo.

Luciana Littizzetto e la tensione a Tu si que vales

Luciana Littizzetto ha sempre l’aria di essere una persona molto pragmatica, in ogni posto dove la mandano, lei dà il meglio di sé, ottenendo grandi risultati. È sempre stato così e sicuramente lo sarà anche adesso, anche se, come ha raccontato ai microfoni di Verissimo, non è stato facilissimo entrare in un gruppo già avviato, come quello di Mediaset.

Come sempre, meno male che c’era Maria De Filippi. Ecco che cosa ha dichiarato: “Sono molto grata a Maria perché è stata presente in alcuni momenti difficili della mia vita. Silenziosamente perché è di poche parole ma molto presente e molto generosa…”.

Giovannino “colpisce” ancora

Questa nuova edizione di Tu si que vales, è iniziata col botto, com’era presumibile pensare. Lo staff è sempre lo stesso o quasi, in quanto Belen Rodriguez e Teo Mammucari sono i grandi assenti di questa stagione, mentre Luciana Littizzetto è la new entry tanto chiacchierata del cast. La prima puntata è andata molto bene, lo scenario è sempre lo stesso, per non parlare delle scenette simpatiche create da Giovannino nei confronti della povera Sabrina Ferilli.

C’è stato un momento esilarante, nel quale il disturbatore dello show Mediaset, ha provocato la Ferilli per il fatto che non volesse salire sul suo hoverboard, la quale stizzita ha indirizzato la sua attenzione verso la Littizzetto, suggerendo a Giovannino, di farci salire lei. Ovviamente la conduttrice piemontese non l’ha presa molto bene, visto che ha tuonato: “Ma che st*onza, io mi sono appena rotta una rotula”. Ovviamente tutto questo botta e risposta è stato seguito con euforia dai presenti in studio e dai telespettatori a casa.