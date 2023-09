Roberta Beta, ricordate la concorrente della prima edizione del Grande Fratello? Oggi ha stravolto la sua vita

Roberta Beta, vi ricordate la concorrente del primissimo Grande Fratello? Oggi è un’altra. Ha stravolto totalmente la sua vita.

Quest’anno il padre di tutti i reality ha subito un grandissimo scossone. Già da mesi si vociferava che sarebbe accaduto e così è stato. Si è voluto tornare in qualche maniera alle origini. E per farlo la prima cosa messa in atto è stata quella di tornare al classico nome. Basta le aggiunte Vip e/o Nip che non piacciano affatto a Pier Silvio Berlusconi.

Sì a concorrenti famosi ma anche sconosciuti purché con in mano delle storie interessanti da raccontarci. Alfonso Signorini, il suo carismatico conduttore, ha parlato nel corso della prima puntata di un forte desiderio di semplicità e di normalità. Ed è anche per questo motivo che i concorrenti oggi si chiamano semplicemente inquilini.

Dunque se la splendida Roberta Beta anziché alla prima edizione avesse partecipato a quella in atto ora si sarebbe chiamata inquilina e non gieffina. Lei ha condiviso l’esperienza all’interno della Casa Più Spiata D’Italia insieme al compianto Pietro Taricone che poi è diventato una vera star, nonché un eccellente attore sia per il Grande sia per il Piccolo Schermo.

Roberta Beta, pepata concorrente della prima edizione del Grande Fratello

Roberta ci aveva conquistato tutti quanti per la sua parlantina sciolta. Non per nulla già ai tempi lavora nel vasto quanto affascinante e complesso mondo della Comunicazione. Operava in Radio e poi è diventata giornalista. Successivamente è stata ospite di moltissimi programmi televisivi targati Mediaset.

Anche in tempi più recenti l’abbiamo ammirata sia presente in studio sia in collegamento nei vari salotti di Barbara D’Urso in veste di accattivante e pepata opinionista. Fatto sta che poi di lei pian piano si sono perse le tracce. Come è diventata e di che cosa si sta occupando oggi la Beta?

Oggi è lanciatissima sui Social e in Radio

Lei, che è per la verità molto attiva sui Social, ama raccontarsi sul suo Profilo Ufficiale Instagram sia tramite la condivisione di post che il caricamento di Stories. Tempo fa aveva spaventato i suoi estimatori per la scoperta di un tumore che lei è riuscita a mettere ko. Oggi si divide tra i suoi impegni di mamma e di speaker radiofonica.

Si definisce una donna curiosa e ama far divertire ma anche far riflettere i suoi estimatori con i suoi video su tanti argomenti, anche di attualità. Ora in tantissimi sperano di rivederla ben presto in Televisione, magari per commentare ciò che succede all’interno della Casa Più Spiata D’Italia per regalare un po’ di pepe ai telespettatori come solo lei sa fare.