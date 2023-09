Ballando con le stelle, aggressione in pieno giorno: “Mi hanno inseguita…” | Episodio disgustoso

La rivelazione rilasciata dal volto noto di Ballando con le stelle mette i brividi, quell’episodio osceno ha lasciato tutti senza parole. Nessuno poteva aspettarsi una storia del genere, non c’è più ritegno.

Ballando con le stelle, il noto “show ballerino” di Milly Carlucci, come al solito, manda in trepidazione i propri telespettatori, i quali non vedono l’ora di vedere ogni anno chi vincerà la competizione. Anche in questa nuova edizione saranno previsti nomi veramente altisonanti, che renderanno la competizione molto interessante.

Tra l’altro, è di poche ore fa la notizia che la padrona di casa, ha finalmente ufficializzato i 12 concorrenti che prenderanno parte alla 18esima edizione di Ballando con le stelle, in onda dal 21 ottobre. Diciamo che al momento i fan sono rimasti scioccati in maniera negativa per il fattaccio successo ai danni un volto noto dello show di cui vi parleremo a breve e in maniera positiva, per quei nomi che faranno presagire un’edizione con il botto.

Le novità di Ballando con le stelle

Prima di parlarvi dell’evento negativo, che vi sveleremo nel prossimo paragrafo, volevamo partire dalla notizia bella. Come vi stavamo dicendo, Milly Carlucci poche ore fa ha ufficializzato la lista dei 12 concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione della competizione di ballo, la quale approderà su Rai 1 dal 21 ottobre in poi. Il nome di qualche concorrente era stato già svelato tempo fa, cioè quello di Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Paola Perego, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Antonio Caprarica e Teo Mammucari.

Mentre le ultime new entry sono Lino Banfi, Wanda Nara, Sara Croce e Lorenzo Tano. Che dire, ne vedremo sicuramente delle belle, anche perché i concorrenti si stanno allenando duramente, come si vede dai social, facendo intuire che nessuno vuole arrivare impreparato all’evento.

Il brutto episodio vissuto dalla ballerina

Ballando con le stelle è stato associato indirettamente al fattaccio successo ai danni di una delle ballerine fisse dello show, cioè Anastasia Kuzmina, la quale ha raccontato di quell’episodio terribile che ha vissuto in pieno giorno, mentre era all’interno dell’ufficio postale. Un impiegato, con la scusa di chiederle aiuto per il montaggio di un video, le ha fatto vedere il suo membro, mandando in panico la ballerina, la quale è scappata senza voltarsi indietro.

Qualche giorno dopo, ritrovato il coraggio, ha denunciato tutto, non solo al direttore dello stabile, ma anche sui social, sperando di poter aiutare altre vittime di tali abusi a non avere paura ma a denunciare, ogni forma di violenza. Inoltre in merito alle parole rilasciate dal politico, sul caso dello stupro di Palermo, la Kuzmina ha voluto precisare: “Sei mesi fa, per esempio, sono stata inseguita da un tipo che mi si è attaccato addosso. Quindi per dire che i lupi non li incontri solo quando sei svestita o alle due notte, i lupi si incontrano a tutte le ore e quello che molti non capiscono e che una donna ha sempre paura…”.