“Lo amo da morire ma…”: Anna Tatangelo, la confessione agghiacciante proprio su di lui | Nessuno poteva crederci

Rivelazione shock di Anna Tatangelo. Finalmente ha confessato i suoi veri sentimenti: “Lo amo da morire ma..”

Anna Tatangelo è una cantante pop ed una conduttrice televisiva molto apprezzata dal pubblico italiano. Oltre al suo evidente talento per la musica, Anna diventa celebre per la sua relazione sentimentale con il cantante neomelodico Gigi D’Alessio.

Inizialmente la loro relazione è ostacolata dai continui pregiudizi in merito alla notevole differenza d’età. Tuttavia, l’amore trionfa nonostante i 20 anni di differenza. Oltre ad una magica favola, tra Anna e Gigi si instaura un proficua collaborazione artistica.

Nel 2002 pubblicano il loro primo brano “Un nuovo bacio” ed è proprio da qui che nasce la loro storia. Anna confessa di iniziare a vederlo con occhi diversi e la simpatia reciproca, ben presto, si trasforma in un sentimento più profondo.

Per molto tempo, la bellissima cantante ha dovuto combattere contro ingiuste accuse di favoritismo. Eppure il nastro d’argento e il milione di dischi venduti sono esclusivamente frutto del suo talento. Non solo cantante, la Tatangelo è conosciuta anche nel piccolo schermo. Nel 2013, infatti, conduce lo show “Questi siamo noi“, in onda su Canale 5 e presenta il varietà “I migliori anni” al fianco di Carlo Conti.

Anna Tatangelo, ecco la verità: “Lo amo da morire, ma ..”

Anna Tatangelo è una donna coraggiosa e forte che, nel corso della sua carriera artistica, ha dovuto lottare per imporre la sua individualità come personaggio dello spettacolo. Incurante dei pregiudizi altrui, è andata avanti per la sua strada, raggiungendo risultati strepitosi. Tuttavia, nella vita privata della cantante non sono mancati episodi dolorosi che hanno minato la sua serenità.

Nel 2022 Anna ha perso una delle persone più importanti della sua vita. Mamma Palmira muore all’età di 67 anni dopo aver lottato per anni contro un terribile tumore. “Ho sofferto molto, sono stati 5 anni devastanti da una parte, ma dall’altra sono stata grata di averli potuti vivere con lei”, confessa Anna. Il papà di Anna sembra aver reagito meglio e Anna confessa: “Io amo da morire mio papà. Lui ha voltato pagina, non sono nessuno per giudicare ovviamente. E’ sempre mio padre, gli voglio bene, lo rispetto, lo rispetterò sempre e mi auguro che sia felice. Però ognuno ha i suoi tempi per metabolizzare le cose. Io sto cercando il mio”.

Anna Tatangelo, vittima di molestie: “me la sono cavata da sola..”

Anna Tatangelo ha dimostrato in più occasioni di essere una donna molto forte e coraggiosa. “Una ragazza di periferia” che ha inseguito i suoi sogni e con passione li ha realizzati brillantemente. Proprio grazie al suo coraggio, è riuscita ad opporre resistenza e a denunciare un terribile episodio di violenza che poteva concludersi nel peggiore dei modi.

Anna Tatangelo racconta di essere stata vittima di violenze da parte di un uomo di cui non ha mai svelato l’identità. La cantante racconta che è accaduto tutto nell’auto del carnefice e che ha provato a molestarla. Anna, fortunatamente, è riuscita a liberarsi: “Sono stata molestata una sola volta ma me la sono cavata da sola e senza problemi, l’ho mandato a ca*are”.